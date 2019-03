Unbekannte fahren mit Auto über Golfplatz in Straubing

Unbekannte haben auf der Anlage des Golfclubs Straubing Stadt und Land e.V. einen großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, sollen der oder die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Auto auf Bahn sieben der Anlage in der Gemeinde Kirchroth umhergefahren sein. Die Reifenspuren zeigen enge Kurven, vermutlich wollten die Unbekannten mit ihrem Fahrzeug auf der Anlage „driften“, also kontrolliert umherschleudern.