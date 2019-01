Unbekannte erpressen Allgäuer mit intimen Fotos

In Oberstaufen haben zwei Betroffene Anzeige wegen "Sexerpressung" erstattet. Unbekannte hatten von ihnen verlangt, Geld in Form der Digitalwährung "Bitcoin" zu überweisen. Die Erpresser drohten damit, intime Sex-Bilder im Internet zu veröffentlichen oder an die E-Mail-Kontakte der Betroffenen zu schicken. Die Erpressten zahlten nicht, sondern gingen zur Polizei.

Ähnlicher Fall in Buchloe

So hat auch ein Mann aus Buchloe gehandelt, nachdem er eine ähnliche Drohung erhalten hatte. Die Erpresser kündigten an, intime Aufnahmen zu veröffentlichen, die das Opfer offenbar mit einer Webcam von sich selbst gemacht hatte. Der Mann erstattete Anzeige. Ein finanzieller Schaden ist laut Polizei in keinem der Fälle entstanden.