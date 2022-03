Unbekannte entsorgen Tierabfälle in der Gemeinde Dittelbrunn

Schon seit mehreren Monaten finden sich in der Gemeinde Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt immer wieder illegal entsorgte Abfälle der besonders unappetitlichen Sorte. Neben Küchenabfällen in der Flur, waren es zuletzt Schweinefüße im Lauerbachtal, Schlachtabfälle in einem Hambacher Papiercontainer und tote Stallhasen nahe des Wasserhäuschens im Ortsteil Pfändhausen.

Der Dittelbrunner Bürgermeister Willi Warmuth wurde jetzt auf Facebook aktiv. Er postete Bilder der zehn toten Hasen und bat um Hinweise, falls jemandem etwas Verdächtiges auffalle. Gegenüber BR24 sagte Warmuth, dass er nach dem Facebook-Post am Mittwoch beispielsweise auf im Ortsteil Hambach liegende Schweineköpfte aufmerksam gemacht wurde.

Hinweise an Gemeinde oder Polizei

Konkrete Erkenntnisse habe er aber bisher nicht. Auch ob einer oder mehrere Täter die Abfälle in Dittelbrunn entsorgen, ist unklar. Alle bisher gemachten Funde wurden bei der Polizei angezeigt und von der Gemeinde entsorgt.

Wer etwas Auffälliges bemerkt oder Hinweise geben kann, soll sich laut Warmuth an die Gemeinde Dittelbrunn oder aber die Polizei in Schweinfurt wenden.