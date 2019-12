Unbekannte besprühen Münchner Kirchen mit politischen Parolen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in drei Münchner Stadtteilen Parolen wie "Die Kirche zerstören – Den Staat niederbrennen" oder "Weder Gott noch Herr – Das Patriarchat zerstören" auf die Außenwände und Türen von vier Kirchen gesprüht.

Vier katholische Kirchen als Zielscheibe

Betroffen sind ausschließlich katholische Gotteshäuser. Es handelt sich um die St.-Theresia-Pfarrkirche in der Dom-Pedro-Straße in Neuhausen, die St.-Korbinian-Pfarrkirche am Gotzinger Platz in Untersendling sowie in Milbertshofen die St.-Georg-Kirche am Milbertshofener Platz und die St.-Lantpert-Pfarrkirche in der Torquato-Tasso-Straße. Den entstandenen Schaden durch die Graffities schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Polizei vermutet Täter aus der linken Szene

Die Kripo geht davon aus, dass die Taten politisch motiviert sind und der oder die Täter aus der linken Szene kommen. Das dafür zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Wer in der Nacht auf Freitag etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich unter Telefon 089 / 2910-0 melden.