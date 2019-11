Unbekannte beschmieren Blitzer mit Farbe

Einige Raser dürften in der Nacht ungeschoren davon gekommen sein: Seit Unbekannte in Bad Heilbrunn im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine Geschwindigkeitskontrollanlage mit weißer Farbe beschmiert haben, ist das Gerät nicht mehr einsatzfähig.

500 Euro Sachschaden

Der sogenannte Blitzanhänger des Zweckverbands Oberland stand zum Tatzeitpunkt am Ortseingang in Bad Heilbrunn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Ortsbereich von Bad Heilbrunn etwas Auffälliges beobachtet haben. Der Sachschaden für den Zweckverband beläuft sich auf rund 500 Euro.

Kürzlich Blitzer-Attacke in Valley

Erst vor einem Monat hatten Unbekannte im Valleyer Ortsteil Grub auf Höhe der Rosenheimer Straße einen Blitzer lahmgelegt. Die Täter kamen nachts und besprühten die Apparatur mit silberner Farbe. Bewusst zielten sie dabei auf Objektive und den Blitz.