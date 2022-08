"Unbegründeter Aktionismus": Gastronomie kritisiert Corona-Plan

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) verlangt eine grundlegende Überarbeitung der vom Bund geplanten Corona-Regeln für den Herbst und Winter. Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert begrüßt es im BR24-Interview zwar, dass im Instrumentenkatalog der Bundesländer Betriebsschließungen und Beherbergungsverbote nicht vorgesehen seien. Allerdings müsse auch bei den derzeit geplanten Maßnahmen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit über allem stehen und gewahrt werden. "Diese Verhältnismäßigkeit sehen wir aktuell nicht gegeben in dem Gesetzentwurf." Bei allen Corona-Beschränkungen müsse klar sein, welchen Mehrwert sie haben.

Die Politik sollte sich aus Sicht des Dehoga Bayern auf den Schutz der vulnerablen Gruppen konzentrieren und nicht wieder "mit unbegründetem Aktionismus und alten Antworten auf neue Gegebenheiten reagieren", mahnt Geppert. "Warum kommt man jetzt wieder mit alten Ideen?" Die Betriebe im bayerischen Gastgewerbe hätten sich noch immer nicht von den Folgen der vergangenen beiden Jahre erholt. "Wenn da jetzt wieder ein Knick kommt - das wäre fatal."

Maskenpflicht und Personenobergrenzen möglich

Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer ab 1. Oktober wieder strengere Corona-Beschränkungen erlassen dürfen - um die "Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten". Möglich wird dann beispielsweise eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. In der Gastronomie, bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sollen negativ Getestete, frisch Genesene oder frisch Geimpfte die Maske weglassen dürfen - die jüngste Impfung darf dabei allerdings höchstens drei Monate zurückliegen.

Bei einer Verschärfung der Corona-Lage erlaubt eine Hotspot-Regel auch eine Maskenpflicht auch bei Veranstaltungen im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem werden Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen möglich. Konkrete Details dazu teilten Justiz- und Gesundheitsministerium zunächst nicht mit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach aber in einem Interview von der Möglichkeit "sehr restriktiver Obergrenzen".

Voraussetzung für die Hotspot-Regel ist nach Angaben der Ministerien, dass das jeweilige Landesparlament "anhand bestimmter, gesetzlich geregelter Indikatoren eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen" feststellt.

"Testpflicht durch die Hintertür"

Dehoga-Landesgeschäftsführer Geppert kritisiert, bisher fehlten "verbindliche und begründete Kriterien", wann in den Ländern welche Maßnahmen möglich werden sollen. Ausschlaggebend könne keinesfalls der Inzidenzwert sein, im Mittelpunkt müsse eher die Hospitalisierungsrate stehen: "Wann ist wirklich eine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben?" Im Moment sei das Hauptproblem in den Krankenhäusern fehlendes Personal. Das darf laut Geppert aber kein Grund für Beschränkungen für das Gastgewerbe sein. "Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass das Gesundheitssystem wegen fehlender Mitarbeiter am Limit ist."

Sollte nach dem 1. Oktober die Maskenpflicht in Innenräumen mit den vorgesehenen Ausnahmen kommen, fürchtet Geppert einen "enormen Kontrollaufwand". Dieser sei wegen der aktuellen Personalknappheit im Gastgewerbe kaum zu bewältigen.

Dass eine vollständige Impfung nur drei Monate von der Maskenpflicht befreien soll, wertet der Dehoga-Landesgeschäftsführer als eine "Testpflicht durch die Hintertür". Für diesen Fall brauche es daher ausreichend Testkapazitäten, fordert er. "Man muss überlegen, ob man die kostenfreien Tests wieder einführt." Die Kontrollpflicht dürfe aber nicht beim Wirt liegen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn werde ja auch nicht an jeder Ecke kontrolliert.

Kommt 1G in der Gastronomie?

Spekulationen, die neuen Regeln könnten de facto zu einer Testpflicht für alle in der Gastronomie führen, hatten zuletzt auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sowie Minister Lauterbach genährt. Buschmann sagte der "Bild am Sonntag", die Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen sollten den Betreibern "mehr Spielraum für unternehmerische Eigenverantwortung" eröffnen: "Ein Betreiber kann zum Beispiel ein Public Viewing in Innenräumen zur WM organisieren und nur Besucher mit Tests reinlassen, sodass auf der Veranstaltung Normalität ohne Maske mit einem sehr niedrigen Risiko besteht." Denn das Hausrecht jedes Betreibers ermögliche ihm, auch nur von einem Teil der Ausnahmen oder von gar keiner Ausnahme Gebrauch zu machen.

Lauterbach hatte die Erleichterung für frisch Geimpfte zwar in den vergangenen Tagen mehrfach als "Anreiz für die Impfung" bezeichnet. Nach heftiger Kritik, damit würden Menschen gegen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Impfungen im Drei-Monats-Rhythmus gedrängt, schloss der Minister eine mögliche Änderung nicht aus: "Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle 3 Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Wenn wir das wirklich oft sähen, würden wir die Regel ändern, machen die Ausnahme dicht", twitterte Lauterbach. "Allgemeine Maskenpflicht im Innenraum oder Test wäre dann Konsequenz."