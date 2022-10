"Unausweichlicher Schritt": Altenheim schließt wegen Personalnot

Vielerorts in Bayern ist es um Altenheime gerade gar nicht gut bestellt. In Unterfranken beispielsweise suchen 55 Senioren eine neue Bleibe, weil die Einrichtung saniert werden muss. Wenn ein Altenheim heutzutage die Schließung abwendet, so wie zuletzt in Passau, stemmt es sich schon gegen den Trend. Auch im Landkreis Lichtenfels stellt nun ein Alten- und Pflegeheim vorübergehend seinen Betrieb ein. Der Grund liegt laut der zuständigen Diakonie im immensen Personalmangel durch Kündigungen und erkrankte Mitarbeitende, so Karin Pfadenhauer, Geschäftsführende Vorständin.

Michelau: Versorgung von Senioren ist nicht mehr gewährleistet

Der erhöhte Krankenstand der vergangenen Monate und die angespannte Situation in der Pflege habe den Verantwortlichen keine andere Wahl gelassen, so Pfadenhauer. Auch die Heimaufsicht sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr gewährleistet sei: "Oberstes Gebot ist das Wohl der Bewohner. Es war ein harter Schritt, der aber unausweichlich war", so Pfadenhauer.

Bewohner suchen neue Plätze, Mitarbeitende neue Jobs

Die aktuell noch 33 Bewohnerinnen und Bewohner des Katharina-von-Bora-Seniorenwohnhauses in Michelau werden so schnell wie möglich auf andere Heime verteilt. Es sei gelungen, sowohl mit den Bewohnern als auch mit deren Angehörigen einvernehmliche Lösungen zu finden. Viele Heime in Oberfranken hätten geholfen, die Bewohner aufzunehmen.

Vor der Corona-Pandemie waren in dem Pflegeheim in Michelau noch mehr als 80 Bewohner untergebracht. Für alle Mitarbeitenden werde derzeit nach geeigneten Stellen innerhalb der Diakonie und anderen Heimen gesucht, betont die Vorständin. Man schließe nicht aus, dass das Pflegeheim wieder geöffnet werde, allerdings sei dies derzeit nicht das übergeordnete Ziel.

Diakonie befürchtet weitere personalbedingte Schließungen

Die Aufsichtsratsvorsitzende und Dekanin Stefanie Ott-Frühwald betonte, dass es aktuell um die Verlegung der zu Pflegenden gehe. Längerfristig sei die Diakonie bereits auf der Suche nach einem neuen Gebäude, da das alte Pflegeheim auch in die Jahre gekommen sei. Das für die Heimaufsicht zuständige Landratsamt Lichtenfels habe allerdings keine rechtliche Anordnung zur Schließung erlassen, so Pressesprecher Andreas Grosch. Vielmehr sei auch die Heimaufsicht zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fortführung mit dem erheblichen Personaldefizit eine Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner darstelle und eine Einstellung des Betriebs unausweichlich sei.

Laut der Diakonie hatten sich personalbedingte Schließungen von Altenheimen in Bayern zuletzt gehäuft. Die Verantwortlichen des Sozialen Dienstes befürchten, dass solche Szenarien weiter zunehmen könnten.