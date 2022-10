> Unaufgeklärte Gewalttat: Öffentliche Fahndung nach zwei Männern

Sechzehn Monate nach der Gewalttat an einem 22-jährigen Münchner fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach zwei Männern. Diese sollen den jungen Mann im Sommer 2021 am Karlsplatz in München schwer verletzt haben.