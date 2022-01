Unangemeldeter Corona-Protest: Frau beißt Polizisten ins Bein

In Bayern sind am Montagabend wieder in zahlreichen Städten Menschen auf die Straße gegangen um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Auch in Unterfranken gab es wieder unangemeldete Protestzüge.

Schweinfurt: Frau greift Polizisten an

In Schweinfurt hat die Polizei eine 51 Jahre alte Frau festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau gewaltsam versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Dabei habe sie einen Beamten tätlich angegriffen und ihm ins Bein gebissen. Der Polizist wurde dadurch leicht verletzt. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Anzeigen gegen 70 Teilnehmer

Außerdem hat die Polizei gegen rund 70 Teilnehmer Bußgeldverfahren eingeleitet. Laut Polizei hatten sie "die Anweisung einer stationären Abhaltung der Versammlung missachtet". Insgesamt haben etwa 150 Kritiker der Corona-Maßnahmen an der unangemeldeten Demonstration teilgenommen. Entgegen der Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt hatten sich die Teilnehmer zu einem Protestzug formiert, den die Einsatzkräfte der Polizei stoppten.

Würzburg: Lautstarke Diskussionen zwischen Querdenkern und Gegendemonstranten

Auch in Würzburg wurde am Montagabend wieder demonstriert. Dort sei es "weitestgehend ruhig" geblieben, erklärte die Polizei gegenüber BR24. Auf dem Domvorplatz und am Oberen Markt hatte die Grüne Jugend zu einer Demonstration gegen unangemeldete Proteste der "Querdenker" aufgerufen. Wie die Polizei mitteilt, haben insgesamt etwa 80 Personen daran teilgenommen. Gleichzeitig haben sich circa 80 Gegner der Corona-Maßnahmen unangemeldet in der Würzburger Innenstadt getroffen. In kleinen Gruppen haben sie sich schwerpunktmäßig am Unteren Markt und auf dem Domvorplatz aufgehalten. Zwischen der Grünen Jugend und den Gegnern der Corona-Maßnahmen kam es zu verbalen, teilweise lautstarken Diskussionen. Nach etwa eineinhalb Stunden waren die Versammlungen beendet.

Lohr: Polizei stellt Personalien fest

In Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart haben am Montagabend bis zu 80 Personen unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Laut Polizei haben die Beamten Auflagen erlassen, "um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen". Die Polizei habe die Teilnehmer immer wieder dazu aufgefordert, Abstände einzuhalten und eine Maske zu tragen. Nach etwa einer Stunde wurde die Versammlung beendet. Bei mehreren Teilnehmern, die sich nicht an die Auflagen gehalten hatten, hat die Polizei die Personalien festgestellt.