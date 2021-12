Unangemeldete Corona-Demos: Schweinfurt und Haßberge reagieren

Nach der Corona-Demo mit gewalttätigen Ausschreitungen am Sonntag, hat die Stadt Schweinfurt eine Allgemeinverfügung für sogenannte "Spaziergänge" erlassen. Zuvor hatte bereits der Landkreis Haßberge ähnlich reagiert. Bei den Versammlungen am 12. Dezember und am 26. Dezember kam es laut Stadt zu Aggressionen, Gewalt und letztendlich auch zu Straftaten. Allein am vergangenen Sonntag seien durch Widerstandshandlungen insgesamt acht Polizeibeamte verletzt worden und es mussten 51 Ordnungswidrigkeitsverfahren und neun Strafverfahren eingeleitet werden. Es kam bereits im beschleunigten Verfahren zu mehreren Verurteilungen zu Geld- und Haftstrafen wegen Widerstands- und Körperverletzungsdelikten.

Kein Organisator zu identifizieren

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte bisher kein Veranstalter oder eine Person, die die Leitungsfunktion innehatte zweifelsfrei festgestellt werden, so die Stadt in einer Pressmitteilung. Dennoch habe man in Erfahrung gebracht, dass diese Art von Märschen künftig an jedem Sonntag geplant ist, mutmaßlich auch wieder am kommenden Sonntag (02.01.2022). Wie zuvor ohne Veranstalter/Leiter und mit einer geschätzten Teilnehmerzahl von um die 2.500 Personen.

Für nicht angemeldete Versammlungen gelten ebenfalls Regeln

Nachdem es nicht möglich ist, mit den anonymen Initiatoren der Versammlungen gemeinsame Abstimmungen zu treffen, wie das sonst im kooperativen Verfahren üblich ist, bleibt die Lage schwer einschätzbar, teilt die Stadt Schweinfurt mit. Die Veranstalter wollten sich also ganz bewusst abseits der Rechtsordnung stellen, so die Stadt. Daher sah sich die Stadt als Versammlungsbehörde nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, wegen der gestiegenen Gewaltneigung sowie der Ausschreitungen dazu gezwungen, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die für nicht angemeldete Versammlungen einige Anordnungen trifft.

Mindestabstand und Tragen von Masken sind ein Muss

Zwischen den Versammlungsteilnehmern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Versammlungsteilnehmer sind während der Versammlung durchgängig zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtet. Die Maske darf lediglich zu Identifikationszwecken sowie bei zwingenden Gründen (etwa für Redebeiträge im Rahmen der Ausübung des Versammlungsrechts) abgenommen werden. Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss.

Geldbuße von maximal 3.000 Euro bei Missachtung

Die Versammlung ist ausschließlich ortsfest zulässig. Auf einen rechtzeitig gestellten Antrag hin können von diesem Verbot von Aufzügen Ausnahmen erteilt werden, sofern dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro geahndet werden, so die Stadt Schweinfurt. Die Allgemeinverfügung tritt ab Mittwoch, 29. Dezember 2021, in Kraft und gilt bis einschließlich zum 10. Januar 2022.

Allgemeinverfügung auch im Landkreis Haßberge

Kurz vor der Entscheidung in Schweinfurt hatte bereits der Landkreis Haßberge eine Allgemeinverfügung im Falle von sogenannten Corona-Spaziergängen erlassen. Der Landkreis duldet künftig keine Versammlungen geduldet, die als Spaziergänge getarnt sind und hat deswegen eine Allgemeinverfügung mit Beschränkungen für solche Demonstrationen erlassen. "Wer etwas für Freiheit und Demokratie tun möchte, darf sich nicht in die Gefahr begeben, mit Rechtsextremisten gemeine Sache zu machen machen", betonte Landrat Wilhelm Schneider und appellierte an die Bevölkerung, sich künftig von solchen Versammlungen fernzuhalten.

Bürgermeister froh über Handhabe gegen unangemeldete Versammlungen

Landrat Wilhelm Schneider und Jürgen Hennemann, Bürgermeister der Stadt Ebern, forderten die Bürgerinnen und Bürger auf, an solchen Veranstaltungen nicht teilzunehmen. "Gehen Sie nicht zu solchen Spaziergängen. Lassen Sie sich nicht instrumentalisieren", so die beiden Kommunalpolitiker. "Vor allem lassen Sie Kinder heraus aus der Demonstration. Es ist kein Spaziergang! Diesen können Sie mit Ihren Kindern jederzeit im Anlagenring, oder in den Straßen Eberns mit dem nötigen Abstand an der frischen Luft machen." Freie Meinungsäußerung sei im Grundgesetz garantiert. Meinungen könnten auf Demonstrationen und Versammlungen geäußert werden. Dafür gebe es Regeln, die für alle gelten. Veranstaltungen oder Versammlungen sind anzumelden, so das Landratsamt. Ein Verantwortlicher zu benennen. Aufrufe, die diese Regeln umgehen wollen, sollten nicht unterstützt werden. Kurz vor Weihnachten hatte ein sogenannte Corona-Spaziergang in Ebern für Aufregung gesorgt.