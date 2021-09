Unabhängig von der Inzidenz: In Marktredwitz gilt dauerhaft 3G

Weil der Inzidenzwert im Landkreis Wunsiedel wieder drei Tage in Folge über dem Schwellenwert 35 lag, gilt dort ab sofort wieder die 3G-Regel. Erst am vergangenen Freitag war die Regel aufgehoben worden.

3G-Regel ab sofort dauerhaft in Marktredwitz

Den Verantwortliche in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel ist das ganze Hin und Her zu undurchsichtig und zu wenig planbar. Dort gilt nun unabhängig vom weiteren Verlauf des Inzidenzwerts in allen städtischen Einrichtungen die 3G-Regel. Nur wer von einer Corona-Infektion genesen, gegen das Virus geimpft oder negativ auf eine Infektion getestet ist, kann das Hallenbad besuchen oder in der Bücherei stöbern.

Sicherheitsdienst kontrolliert 3G im Schwimmbad

Um die 3G-Regel in Marktredwitz durchzusetzen werde unter anderem abends im Hallenbad ein Sicherheitsdienst eingesetzt, heißt es. Die 3 G-Regel gilt in Marktredwitz zudem in folgenden Einrichtungen: in den Sporthallen, im Stadtarchiv, in der Sing- und Musikschule, im Jugendzentrum, im Egerlandmuseum, in der VHS Fichtelgebirge, im Hallenbad und bei Veranstaltungen und Konzerten.

Nach Angaben der Stadt habe man mit der klaren Linie bisher gute Erfahrungen gemacht, so eine Sprecherin.