UN-Sonderberichterstatterin darf nicht in Münchner LMU sprechen

Die Wissenschaftler verwiesen auch auf die Ende Januar verabschiedete Resolution "Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen". Nach antisemitischen Vorfällen an deutschen Schulen und Hochschulen hatte sich der Bundestag darin gegen Judenfeindlichkeit im Bildungs- und Wissenschaftsbetrieb positioniert. Während Befürworter den Schritt begrüßten und betonten, dass Bildungseinrichtungen nicht "zu No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden" werden sollten, befürchten Kritiker, dass das Papier die Wissenschaftsfreiheit einschränke und Einfallstore für politische Einflussnahme schaffe.

Kritik von Professoren

Dies sehen auch Barenboim, Binzel und Kienzler so: Mit der Absage "entsteht der Eindruck, dass sich Universitätsleitungen dieser Resolution fügen und sich von nicht-wissenschaftlichen Kriterien, einschließlich politischem Druck, leiten lassen", schreiben sie in ihrem Brief. "Dies wird die Tendenz an deutschen Universitäten, zum israelischen Völkermord an den Palästinensern zu schweigen, verstärken. Es ist schockierend zu sehen, wie deutsche Universitäten sich - der Bundesregierung folgend - von den Menschenrechten und vom internationalen Recht verabschieden."

Matthias Goldmann, Professor für internationales Recht an der EBS Universität Oestrich-Winkel schrieb auf X: "Die unsägliche BT-Resolution (Red. Bundestags-Resolution) zur Wissenschaft trägt Früchte. Nicht jede Äußerung von Francesca Albanese muss man teilen oder mögen. Jedoch spricht sie vor allem über Völkerrecht. Rechtliche Debatten müssen auch an der LMU möglich blieben."

Nicht die erste Absage

Man müsse die Absage zusammen mit den vielen anderen Absagen von Vorträgen und Preisverleihungen sowie der "repressiven Atmosphäre" an vielen Universitäten in den letzten 16 Monaten sehen, sagt Binzel von der Uni Erlangen-Nürnberg BR24. "Hinzu kommt, dass deutsche Universitäten zwar unmittelbar die Völkerrechtsverbrechen der Hamas und anderer militanter Gruppen am 7.10.2023 verurteilt haben, zu Israels Völkerrechtsverbrechen bzw. laufenden Genozid jedoch weitestgehend schweigen."

Wissenschaftsministerium: "Entscheidung der LMU war richtig"

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst betonte auf BR24-Anfrage: "Die Entscheidung der LMU war richtig." Die Sicherheit und das Wohl der Hochschulfamilie stünden an erster Stelle. Jede und jeder müsse sich an einer Hochschule in Bayern sicher fühlen können. "Ob eine geplante Veranstaltung den Hochschulfrieden und die Sicherheit der Mitglieder der Hochschulfamilie so sehr gefährdet, dass sie abgesagt werden sollte, kann die Hochschulleitung am besten beurteilen." Das Ministerium sei nicht in die Entscheidung der Universität eingebunden gewesen, "trägt sie aber uneingeschränkt mit".

Diese Atmosphäre hat laut Binzel inzwischen auch Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb: "In den letzten Monaten haben wir von internationalen Wissenschaftlern gehört, dass Einladungen oder Fellowships von deutschen Universitäten abgesagt wurden. Wir wissen auch von Kolleg:innen, die aufgrund der Situation an den deutschen Universitäten und dem geringen Rückhalt, den sie hier erfahren, bewusst die Entscheidung getroffen haben, an eine Universität ins Ausland zu gehen."

Albanese spricht bei Friedenskonferenz

Nach München kommt Francesca Albanese trotzdem: Sie wird bei der Sicherheitskonferenz (14.-16.2.) erwartet. Am 15. Februar wird die UN-Sonderberichterstatterin bei der parallel stattfindenden Münchner Friedenskonferenz (externer Link) auftreten. Ihr Thema: Wie das Völkerrecht als Grundlage für den Frieden genutzt werden kann.

Mit Informationen von KNA