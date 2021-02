Umzug nach Bamberg? Brose setzt Coburg weiter unter Druck

Rund 130 Millionen Euro will Brose in den nächsten Jahren in Coburg investieren. Doch eine Bedingung des Unternehmens dafür beinhaltet politische Brisanz: Die Bundesstraße 4 soll im Stadtgebiet vierspurig ausgebaut werden. Der Coburger Stadtrat hat diesen Ausbau im vergangenen Jahr allerdings mit einer großen Mehrheit abgelehnt. Und auch jetzt formiert sich Widerstand gegen die Forderung.

Grüne: "Brose braucht den Ausbau der B4 nicht"

Die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen im Coburger Stadtrat lehne die aktuelle Forderung nach dem vierspurigen Ausbau der B4 im Stadtgebiet ab, so Wolfgang Weiß, der Fraktionsvorsitzende. Seine Fraktion bevorzuge den wesentlich kürzen Weg zum Firmengelände im Süden der Stadt. Die Zufahrt und den dortigen Kreisel könne man ausbauen und ertüchtigen. Der von Brose angedachte Anfahrtsweg über die ausgebaute B4 zum Firmengelände bedeute pro Fahrt einen Umweg von sechs Kilometern, so Weiß.

Ausbau der B4 könnte 26 Millionen Euro kosten

Zudem seien die Kosten von etwa 26 Millionen Euro, die der Bund übernehmen würde zu hoch dafür, dass der "gordische Knoten an der Frankenbrücke" nicht gelöst werde. Außerdem befürchten die Grünen, dass der Ausbau auf Kosten der Bahnverbindung gehen könnte. Die Gleise verlaufen direkt neben der Bundesstraße. Auch der Lärm für die Anwohner würde zunehmen.

"Meine Aussage ist klar: Die Firma Brose braucht diesen vierspurigen Ausbau nicht." Wolfgang Weiß, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Coburger Stadtrat

Brose nennt logistische Gründe

Die Forderung des Unternehmens Brose hat unter anderem logistische Gründe. Der vierspurige Ausbau der B4 sei die Voraussetzung für die störungsfreie An- und Abfahrt von 100 Lastwagen pro Tag zum Werksgelände. Durch den Ausbau gebe es weniger Schwerlastverkehr im Süden Coburgs, dadurch würden sich Lärm und Abgase verringern und die Verkehrssicherheit für die Anwohner würde erhöht.

Der politische Wille war ursprünglich ein anderer

In einer Mitteilung von Brose heißt es, die Planungen seien im Vertrauen auf den 2016 von Stadt und Landkreis Coburg beschlossenen Ausbau der B4 getroffen worden. Im Mai des vergangenen Jahres hatte der neue Stadtrat die Planungen für den Ausbau mit großer Mehrheit abgelehnt.

Schon damals hatten Brose und die Industrie- und Handelskammer Coburg die Entscheidung kritisiert. Nun erhöht Brose den Druck auf die Stadt Coburg und bezeichnet die Unterstützung der Kommune beim Ausbau der B4 als Voraussetzung für die Realisierung der Baupläne.

Coburg erfreut über Investitionspläne von Brose

In der Coburger Stadtverwaltung zeigt man sich erfreut über die Pläne von Brose, am Firmensitz in der Stadt Millionen zu investieren. Baureferentin und Chef-Koordinatorin Mechthild Neumann sagte, sie habe die Anträge des Unternehmens zu den Baumaßnahmen zur Chefsache erklärt. Die Anträge würden priorisiert und schnell bearbeitet.

Beim Thema "B4-Ausbau" seien der Verwaltung aber die Hände gebunden. Sie sei an alle Stadtratsbeschlüsse gehalten und der Coburger Stadtrat habe im vergangenen Jahr beschlossen, den Ausbau nicht zu genehmigen. Änderungen im politischen Willen des Stadtrates könne sie nicht vorhersehen, so Neumann. Sie halte sich an Gesetz und Ordnung und gebe entsprechende Bescheide aus.

Stadtratsbeschluss hat weiter Bestand

Der Stadtratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr hat also weiterhin Bestand. Momentan sieht es auch nicht danach aus, als gebe es eine Mehrheit für einen Kurswechsel der Stadträte hin zu einem vierspurigen Ausbau. Brose hat Ende Januar den Druck indes weiter erhöht und unter anderem eine mögliche Verlagerung des Firmensitzes nach Bamberg ins Spiel gebracht.

Bamberg als Alternative zum Standort Coburg

Laut Brose hätten die Stadt und der Stadtrat in Bamberg bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Unternehmen auf einem bereits erworbenen Grundstück zeitnah mit Baumaßnahmen beginnen könne. Die Grundlage für langfristige Entscheidungen über Arbeitsplätze, Investitionen und darüber, wo die künftige Firmenzentrale liege, hänge von der Kooperationsfähigkeit und der langfristigen Verlässlichkeit von Entscheidungen der Standortpolitik ab, heißt es in der Mitteilung von Brose Ende Januar.

Stadt Bamberg offen für Brose-Erweiterung

Eine mögliche Erweiterung des Brose-Standortes in Bamberg sei für die Stadt erfreulich, sagt Bambergs Wirtschaftsreferent Stefan Goller. Dies würde ein Mehr an hochqualifizierten Arbeitsplätzen, eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts insgesamt und eine Erhöhung der Gewerbesteuer für die Stadt Bamberg bedeuten.

Eine Konkurrenz zwischen den Standorten möchte Goller aber vermeiden. Er wisse auch zu wenig über die Situation in Coburg. Er wisse nur, so Goller, dass die Stadt Bamberg seit langem ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zur Firma Brose habe und man selbstverständlich alles tun werde, um optimale Bedingungen für eine Erweiterung in Bamberg zu schaffen.

Böhmermann kritisierte Brose und Geschäftsführer Stoschek

Bereits im vergangenen Jahr hatte ZDF-Moderator Jan Böhmermann der Firma Brose unterstellt, sie erpresse die Stadt Coburg. Damals ging es um die Benennung einer Straße nach Brose-Firmengründer Max Brose. Sie galt als umstritten, da Brose mit den Nazis sympathisiert und in besonderer Weise vom Unrecht an den Coburger Juden profitiert habe, so Böhmermann. Im Falle einer Ablehnung des Antrags drohte Brose-Chef Michael Stoschek schon damals damit, die finanzielle Unterstützung für die Stadt einzustellen.