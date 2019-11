Umzug in Feuerwache: Kaufbeurer Feuerwehr verlässt Eisstadion

In einer Kolonne mit rund 20 Einsatzwagen, angeführt von Innenminister Joachim Herrmann, werden die Feuerwehrleute am Samstag (23.11.) in ihr neues Heim in der Neugablonzer Straße umziehen. Während der Bauzeit von eineinhalb Jahren war das alte Eisstadion am Berliner Platz die Interims-Wache für die Kaufbeurer Feuerwehr.

Der Eishockey-Kiosk als Einsatzzentrale

Wo früher die Spieler des ESVK übers Eis rasten, parkten die Feuerwehrautos. Der Hockeyshop wurde zum Büro des Kommandanten. Für rund 11 Millionen Euro hat die Stadt an der Neugablonzer Straße eine neue Hauptfeuerwache gebaut – mit deutlich mehr Platz und modernster Technik. Das alte Eisstadion wird nach dem Auszug der Feuerwehr abgerissen.