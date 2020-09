Umzug erfolgreich: Weidener Notrufzentrale nach München verlegt

Notrufe aus der nördlichen Oberpfalz werden ab sofort und bis kommenden Montag von München aus disponiert. Die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz ist für wenige Tage komplett verlegt worden. Die Technik funktioniert, meldet ILS-Leiter Jürgen Meyer am Montagmittag. Um 11.19 Uhr ging der erste Notruf aus der Oberpfalz bei den Weidener Disponenten in München ein.

120 Einsätze am Tag

Bis Montag koordinieren die ILS-Mitarbeiter von einer Not-Leitstelle der Berufsfeuerwehr München aus die Einsätze in der Oberpfalz. Von der ILS Nordoberpfalz aus werden pro Tag durchschnittlich 120 Notfalleinsätze von Feuerwehr und Rettungskräften organisiert.

Weil auf einem Gelände in der Nähe der ILS in Weiden ein mutmaßlicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden ist, muss das Areal für die am Sonntag geplante Bombenentschärfung evakuiert werden. Eine Vertretung in einer Nachbar-ILS wie Amberg war aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich. Daher zog die ILS komplett von Weiden nach München um.

Am Montag geht es zurück nach Weiden

Am Montag geht es schrittweise wieder zurück in die Oberpfalz. Anrufer werde unter der 112 nichts von dem ganzen Aufwand spüren, betonen alle Beteiligten.