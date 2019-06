Umzug des Schweinfurter Ankerzentrums fast abgeschlossen

Der Umzug von knapp 800 Flüchtlingen aus dem bisherigen Ankerzentrum in Schweinfurt nach Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) ist so gut wie beendet. Laut einem Sprecher der Regierung von Unterfranken sind bereits 712 Menschen in der neuen Einrichtung in den ehemaligen Kasernen der "Conn Barracks" der US-Streitkräfte in Geldersheim untergebracht. 62 wohnen derzeit noch in der alten Einrichtung in der ehemaligen Ledward-Kaserne. Sie müssen noch umziehen.

Sozialverbände üben Kritik an Gemeinschaftsunterbringung

Die Menschen, die in der Einrichtung leben, kommen überwiegend aus Afrika. Bei einer Vorstellung der neuen Unterkunft hatten Sozialverbände die Gemeinschaftsunterbringung grundsätzlich kritisiert. Die Geflüchteten würden eine zu lange Zeit ohne Perspektive und zu weit vom Leben der anderen verbringen. "Es bleibt ein Problem, dass so viele Menschen mit Existenzängsten und anderen Schwierigkeiten beisammen sind. Eine dezentrale Unterbringung wäre viel schöner", sagte Jochen Kessler-Rosa, Vorsitzender der Schweinfurter Diakonie, Anfang Mai gegenüber dem BR.

Die Diakonie und die Caritas teilen sich mit dem Roten Kreuz die Beratung und andere soziale Dienste in der Einrichtung. Außerdem ist im neuen Ankerzentrum ein Sicherheitsdienst mit bis zu 60 Mitarbeitern in der Tagschicht im Einsatz. Auch die Schweinfurter Polizei wird ein eigenes Büro beziehen.