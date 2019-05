Saniertes Bad Kissinger Landratsamt: der große Umzug beginnt

Am Eisenstädter Platz ist zudem ein Neubau entstanden, der jetzt ebenfalls bezugsfertig ist. Über 100 Mitarbeiter waren während der Bauphase im ehemaligen Telekomgebäude untergebracht. Am Montag begann nun schrittweise der große Umzug. Bis zum 12. Juni sollen die verschiedenen Abteilungen nacheinander das Ausweichquartier räumen und in ihre neuen beziehungsweise renovierten Büros einziehen.

Rund 14 Millionen Euro investiert

Den Anfang machen die Koordinierungsstelle Asyl, das Bildungsbüro, Hauptverwaltung, EDV, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung. Sie ziehen in den Neubau ein. Ein Anbau des Hauptgebäudes, der bisher noch nicht saniert wurde, kommt auch noch an die Reihe. Er wird zeitgleich mit den Umzügen geräumt und für die anstehenden Sanierungsarbeiten vorbereitet. Insgesamt investiert der Landkreis Bad Kissingen rund 14 Millionen Euro in die Baumaßnahmen.