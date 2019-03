Umzug des Augsburger Nashorns Keeva noch vor dem Brexit geglückt

Die drei Jahre alte Augsburger Nashorndame Keeva ist gut in ihrer neuen Heimat, dem englischen Knowsley Safari Park in der Nähe von Liverpoool, angekommen. Das hat der Augsburger Zoo heute Vormittag mitgeteilt. Damit ist der Umzug schnell und noch rechtzeitig vor dem Brexit geglückt.

Harter Brexit wäre ein Problem gewesen

Der Augsburger Zoo hatte befürchtet, dass es wegen eines möglichen harten Brexits zu Problemen bei der Abgabe des Nashornweibchens kommen könnte. Denn außerhalb der EU könnten die Veterinärbestimmungen und Vorgaben deutlich verschärft werden.

Umzug wegen Geschlechtsreife

Das in Augsburg geborene Nashorn musste den Zoo verlassen, weil es kurz vor der Geschlechtsreife steht. Mit dem Umzug umgeht der Zoo das Inzucht-Problem: Die 1,6 Tonnen schwere Keeva hätte ansonsten Nachwuchs mit den eigenen Familienmitgliedern produziert. In England soll Keeva zukünftig zusammen mit einer größeren Herde Breitmaulnashörner leben.

Halbbruder Kibo soll nach Rom umziehen

Der Name "Keeva" kommt aus dem Afrikanischen und bedeutet die "Hübsche". Ein sehr passender Name, denn zusammen mit ihrem Halbbruder Kibo war Keeva einer der Besucherlieblinge der vergangenen drei Jahre. Auch Kibo soll dieses Jahr noch umziehen. Er wird nach Angaben des Augsburger Zoos in dem Bioparco Rom ein neues Zuhause finden.