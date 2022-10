Umzug auf Zeit: Ersatzspielstätte für Schweinfurter Stadttheater

Weil das "Theater der Stadt Schweinfurt" für rund 52 Millionen Euro saniert wird, bieten die Verantwortlichen ihren gut 4.000 Abonnenten Schauspiel- und Tanzvorstellungen an einer Ersatzspielstätte an. Dafür wurde das evangelische Gemeindehaus in Schweinfurt ausgewählt. Es liegt nur wenige hundert Meter vom "Theater der Stadt" Schweinfurt entfernt. Hier finden normalerweise Tagungen statt. Einst wurden hier auch rauschende Bälle gefeiert. Am Sonntag findet hier die erste Aufführung statt.

Weniger Zuschauerplätze

Bis zuletzt wurden Scheinwerfer montiert und die Bühnentechnik überprüft. Statt bis zu 750 Zuschauerinnen und Zuschauer im 1966 eröffneten "Theater der Stadt Schweinfurt" passen in den Saal allerdings nur 400. Damit allen Zuschauern und Zuschauerinnen ein guter Blick auf die Bühne gewährt werden kann, wurden Podeste gebaut, damit die Stühle ansteigend aufgestellt werden konnten.

Bühne vergrößert

Die vorhandene Bühne im evangelischen Gemeindehaus ist für Theater- oder Tanzvorstellungen zu klein, deshalb wurde sie von den Theatertechnikern nach vorn verlängert. Schauspieler und bis zu 30 Tänzerinnen und Tänzer sollen hier beispielsweise beim Ballett "Dornröschen" Platz finden.

Recycling und Upcycling von Theatermaterial

Um das Kulturbudget der Stadt zu schonen und um gar nicht erst in die Verlegenheit möglicher Material-Lieferengpässe zu geraten, wurden Materialien aus dem "Theater der Stadt Schweinfurt" wiederverwendet. So wurde zum Beispiel die Theaterkasse demontiert. Weil Tischbeine fehlten, wurden als Wangen Schranktüren zugeschnitten. Gardinenleisten aus der Kantine des Theaters wurden abmontiert und kamen in die Künstlergarderobe im ersten Stock des evangelischen Gemeindehauses. Hier wurden auch Lampen oder Spiegel aus den Theatergarderoben montiert.

Provisorium für mindestens zwei Jahre

Die Theater-Ausweichstätte wird für mindestens zwei Jahre benötigt. Nach bisherigem Plan soll die Sanierung des "Theaters der Stadt Schweinfurt" bis Dezember 2024 dauern. Möglicherweise wird für die Arbeiten aber auch mehr Zeit benötigt. Die Kosten der Sanierung wurden zuletzt auf rund 52 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich ging man von Kosten in Höhe von rund 42,7 Millionen Euro aus. Aufgrund der massiven Preissteigerungen musste die Kalkulation nach oben korrigiert werden. Am Sonntag kommt das Theaterstück "Vom Suchen und Finden der Liebe" von Helmut Dietl und Patrick Süskind als erste Vorstellung in der Ersatzspielstätte auf die Bühne.