Umweltverwaltungen in Bayern überlastet?

Ein Beispiel aus dem nördlichen Landkreis Freising: Der Eigentümer einer Kiesgrube hat den Verdacht, dass sein Pächter nicht korrekt arbeitet und die Grube mit Abfall wiederverfüllt, der eigentlich auf eine Spezialdeponie müsste. Der Pächter streitet die Vorwürfe ab und der Eigentümer kann den Pachtvertrag nicht kündigen. Der Grundstücksbesitzer fürchtet, dass er als Eigentümer irgendwann haftbar gemacht werden könnte, wenn sein Verdacht stimmt.

Freisinger Landratsamt sieht keinen Handlungsbedarf

Im Landratsamt Freising wird die Lage allerdings weniger dramatisch beurteilt. Es habe schon einzelne Verstöße gegeben, der Pächter habe darauf aber immer noch alles ordnungsgemäß entsorgt, und das Grundwasser sei nicht belastet, heißt es. Es werde regelmäßig beobachtet. Fazit: kein Handlungsbedarf. Aber reichen nicht schon Hinweise, um tätig zu werden?

Der Fall weckt Erinnerungen

Für den ehemaligen Landtagsabgeordneten Christian Magerl (Bündnis 90/Die Grünen) aus Freising weckt der Fall Erinnerungen an seine Zeit als Vorsitzender des Umweltausschusses im Bayerischen Landtag. Dieser untersuchte immer wieder Fälle, in denen es Anzeichen dafür gab, dass Kiesgruben nicht korrekt verfüllt wurden. Laut Magerl wurden die zuständigen Behörden in diesen Fällen oft erst auf Druck von außen tätig.

Eine einzige Vollzeitkraft für 70 Kiesgruben

In den Ämtern gebe es einfach zu wenig Personal für regelmäßige Kontrollen, sagt Magerl. Das Landratsamt Freising teilt auf BR-Anfrage mit, dass für die rund 70 Gruben im Landkreis eine Vollzeitkraft zuständig sei. Diese werde von einem Kollegen im Bodenschutz und dem Sachgebietsleiter unterstützt. Die Überwachung der Kiesgruben teile man sich zudem mit dem Wasserwirtschaftsamt München.

Dreistufige Kontrolle von Kiesgruben

In Bayern ist die Kontrolle von Kiesgruben in drei Stufen geregelt - nachzulesen im sogenannten Verfüll-Leitfaden. Zunächst müssen die Betreiber jede LKW-Fuhre Bauschutt, die sie erreicht, genauestens kontrollieren und darüber Buch führen. Zweitens muss mehrmals pro Jahr ein externer Gutachter die Kiesgruben untersuchen. Die Gutachten sowie die Unterlagen aus den Kiesgruben müssen dann auch noch den Landratsämtern zur Kontrolle übersandt werden.

Bayernweites Problem: zu wenig fachtechnisches Personal

Auf dem Papier sieht das nach einem stimmigen Konzept aus. Das Problem: Die Gutachten der Fremdüberwachung können im Grunde nur von fachtechnischem Personal gelesen werden. In den bayerischen Landratsämtern sind das die Umweltschutzingenieure. Doch davon gebe es in Bayern im Schnitt viel zu wenige, sagt Benjamin Rubach vom Berufsverband der Bayerischen Umweltschutzingenieure (AGU).

Komplizierte Gesetze und Stellenabbau

Die rund 300 Umweltschutzingenieure in den bayerischen Landratsämtern seien schlichtweg überfordert. "Wir sind damit beschäftigt, über 10.000 Anlagen zu überwachen und zu genehmigen, da bleibt keine Zeit mehr, um darüber hinaus noch die Gutachten der Fremdüberwacher tiefergehend anzuschauen“, erklärt Rubach. Zudem würden die Gesetze immer komplizierter. Zwar wurden laut Rubach in den vergangenen Jahren ein paar Stellen neu geschaffen. Unter dem Strich sei am Umweltpersonal aber gespart worden. Das Bayerische Umweltministerium hat auf eine entsprechende Anfrage vom BR-Studio Oberbayern und dem BR-Politikmagazin Kontrovers bislang nicht geantwortet.

"Runder Tisch“ bewertet Kontrollkonzept

Auf die Kritik, es gebe zu wenig technisches Personal in der Umweltverwaltung, erklärt das bayerische Umweltministerium sinngemäß, dass man die Überwachung von Kiesgruben wichtig nehme. Wie sich der Verfüll-Leitfaden in seiner jetzigen Form dabei bewährt hat, will man in Kürze mit den beteiligten Stellen an einem "Runden Tisch“ besprechen.