Umweltverbände kritisieren Baupläne im Münchner Norden

Sollte im Münchner Norden rund um Feldmoching und der Fasanerie tatsächlich ein neuer Stadtteil entstehen, würde das bei der bestehenden Planung den Münchner Grüngürtel unterbrechen. Er ist ein wichtiges Erholungsgebiet für bedrohte Arten wie die Feldlerche oder den Kiebitz. Gleichzeitig wirkt der Grüngürtel wie eine Klimaanlage für München.

Nördlicher Grüngürtel kühlt die Stadt

Durch eine weitere Bebauung werde es immer schwieriger, die Stadt zu kühlen, gibt Sophia Engel zu bedenken. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe München:

"Die Kaltlufterzeugung entsteht mittlerweile außerhalb der Stadtgrenzen Münchens. Wenn der Luftaustausch durch Asphalt und Beton verschlechtert ist, dann wird’s in München schier unerträglich." Sophia Engel, Landesbund für Vogelschutz

Bund Naturschutz: Nur Fläche zwischen Feldmoching und A99 geeignet

Eine Auswertung vom Bund Naturschutz in Bayern und vom Landesbund für Vogelschutz hat nun ergeben, dass von den 900 Hektar, die für den neuen Stadtteil vorgesehen sind, nur fünf Prozent bebaubar seien, ohne Natur- und Klimaschutz zu gefährden. "Für eine weitere Bebauung im Norden von München eignen sich aus Sicht des Klima- und Naturschutzes nur Flächen zwischen der bestehenden Siedlung Feldmoching und der Autobahn", so der grüne Landtagsabgeordnete Christian Hierneis, 1. Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe München.

Stadt München will Klima- und Naturschutz berücksichtigen

Das Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung sieht bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Münchner Norden keinen Anlass für Bedenken: "Selbstverständlich werden im Rahmen der Planungen Klima- und Naturschutz angemessen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang werden entsprechende Gutachten zu Fauna und Flora, Landschaft und Klima eingeholt."

Hierneis: Metropolen müssen nicht zwangsläufig wachsen

Das Problem des mangelnden Wohnraums in München sieht Christian Hierneis vom BUND Naturschutz in Bayern als eine Folge einer "unvernünftigen Landesentwicklung": "Es ist nicht zwingend notwendig, dass Metropolen immer wachsen müssen", so Hierneis. Statt nach München könnten Arbeitnehmer auch nach Wunsiedel ziehen und dort per Home-Office arbeiten, schlug er vor. Dafür müsste der Freistaat allerdings den Breitbandausbau beschleunigen.

Grüne wollen Planung mit 900 Hektar nicht mittragen

Ob der neue Stadtteil im Münchner Norden tatsächlich kommt, steht noch in den Sternen. Von der stärksten Fraktion im Münchner Stadtrat, den Grünen, heißt es nun: "Die Expertise von LBV und BUND Naturschutz ist für uns von großer Bedeutung. Sie wird bei den weiteren Planungen sicherlich berücksichtigt werden." Ein Planungsgebiet auf den gesamten 900 Hektar im Münchner Norden werde man nicht mittragen.