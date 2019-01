Umweltschutz statt Unterricht - wieder Schülerdemo in München

Angemeldet ist die Demo "Fridays for Future" beim Münchner Kreisverwaltungsreferat für 750 Teilnehmer. Wie viele es diesmal wirklich werden, ist schwer abzuschätzen. Aus dem schwäbischen Memmingen etwa werden rund 90 Schülerinnen und Schüler mit dem Zug anreisen. Auch aus Würzburg in Unterfranken und Mühldorf in Oberbayern wollen sich Jugendliche auf den Weg nach München machen. Zacharias Spörl vom Ruperti-Gynmasium in Mühldorf war bei der Demo am vergangenen Freitag in München dabei. Diesmal wird er nicht mitdemonstrieren.

"Für mich war es wichtig ein Zeichen zu setzen, dass man bemerkt, dass jeder Einzelne was tun kann - dass man zum Beispiel nicht mehr im Supermarkt das Obst einzeln in eine Plastiktüte packt. Ich persönlich hab das erste Mal über Instagram davon erfahren, und eine unserer Mitschülerinnen hat sich sehr dafür engagiert und auch die Schüler zusammengebracht. Und als die Gruppe dann groß genug war, sind wir zu unserer Direktorin gegangen, die uns sehr unterstützt hat, dass wir da rauffahren dürfen, ohne eben allzu große Konsequenzen erwarten zu müssen." Zacharias Spörl, Schüler Ruperti-Gymnasium Mühldorf

Schulleitung entscheidet über Konsequenzen

Das Bayerische Kultusministerium hat es den einzelnen Schulleitungen überlassen, wie sie mit dem Fernbleiben vom Unterricht umgehen wollen. Wer unentschuldigt fehlt, muss mit einem Verweis rechnen. Viele Direktoren sehen das Engagement grundsätzlich positiv und verlangen eine Entschuldigung der Eltern. Teilweise wird sogar unentschuldigtes Fehlen toleriert, sofern es bei einer einmaligen Teilnahme an der Demo bleibt.

Große Demonstration in Berlin

Eine Parallelveranstaltung gibt es in Berlin. Dort werden Schätzungen zufolge tausende Schüler für besseren Klimaschutz demonstrieren. In einem offenen Brief wenden sich die Jugendlichen auch direkt an die Kohlekommission, die heute ihren Plan für das Ende der Kohlestromversorgung präsentieren will.

15-jährige Schülerin aus Schweden dient als Vorbild

Die Jugendlichen folgen einem Aufruf der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die auf der Weltklimakonferenz vergangenes Jahr erklärt hatte, dass sie jeden Freitag die Schule schwänzt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Auch in Deutschland folgen ihrem Beispiel seitdem viele junge Aktivisten. Allein am vergangenen Freitag waren landesweit rund 25.000 Schüler auf die Straße gegangen.