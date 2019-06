Umweltschützer warnen: Keine "Verwässerung" des Volksbegehrens

Mitte Juli soll das erfolgreiche Volksbegehren Artenschutz sowie ein Ergänzungsgesetz, das Einzelheiten präzisieren soll, im Plenum des Bayerischen Landtags verabschiedet werden. Gegenwärtig befassen sich die Landtagsausschüsse mit dem Gesetzespaket - und den Änderungsanträgen der unterschiedlichen Fraktionen. Und auch wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das geplante Begleitgesetz gerne als "Versöhnungsgesetz" verstanden wissen will - es könnte noch für Zündstoff sorgen.

Die Landtagsfraktionen haben dazu mehr als 20 Änderungsanträge erarbeitet. In den Anträgen der Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler macht der Trägerkreis des Volksbegehrens bei einer ersten Prüfung "neben diversen positiven Aspekten auch kritische Punkte aus". Der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV), Norbert Schäffer, mahnt daher, parteitaktische Gesichtspunkte dürften beim Artenschutz keine Rolle spielen: "Es geht um ein Vermächtnis für kommende Generationen."

"Schwer nachvollziehbares System"

Fachleute des LBV sowie der Gregor Louisoder Umweltstiftung haben die Änderungsanträge der Fraktionen unter die Lupe genommen - unter naturschutzfachlichen Aspekten. "Entscheidend ist, was für die Natur dabei rauskommt", sagt Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung.

Mit den Anträgen von Grünen und SPD zeigen sich die Umweltschützer insgesamt zufrieden, da "sie die Wirkung des Gesetzespaketes verbessern". Die Anträge von CSU und Freien Wählern wollen die Experten des Trägerkreises in den nächsten Tagen noch genauer überprüfen und bewerten, "da hierbei eine Verwässerung der Ziele des Volksbegehrens Artenvielfalt und der Ergebnisse des Runden Tisches nicht ausgeschlossen werden kann".

Zudem bildeten einige Anträge "ein schwer nachvollziehbares und verschachteltes System, da diverse Passagen in getrennten Beschluss- und Änderungsanträgen offensichtlich aufeinander aufbauen". Und in einem weiteren Fall hätten CSU und Freie Wähler aus einem beim Runden Tisch mühsam ausgehandelten Textvorschlag "einen wichtigen Halbsatz einfach gestrichen". Die Umweltschützer sind alarmiert.

Umweltausschuss stimmt für Gesetzespaket

Im Landtag befasste sich heute zunächst der Umweltausschuss mit dem Gesetzespaket. Während die Regierungsfraktionen ihren eigenen Änderungsanträgen zustimmten, wurden die Oppositionsanträge abgelehnt. Insgesamt aber dominierte über die meisten Parteigrenzen hinweg der Wille, die Gesetze auf den Weg zu bringen: Trotz der ungelösten Streitpunkte stimmten Vertreter aller Fraktionen - mit Ausnahme der AfD - für die beiden Gesetze.

"Ich glaube wir können heute sehr zufrieden sein", sagte Alexander Flierl von der CSU. Man habe klar zum Ausdruck gebracht, "dass wir mehr tun wollen für Naturschutz, für Artenschutz. Dass wir eigene Akzente setzen, aber gleichzeitig auch den bayerischen Weg fortschreiben".

Bauern skeptisch

Auch die Vorsitzende des Umweltausschusses, Rosi Steinberger von den Grünen, zeigte sich trotz des Klärungsbedarfs insgesamt zufrieden: "Ich denke das war heute ein guter Tag für Bayern bezüglich des Artenschutzes." Für Steinberger, hat das vom Volk erstrittene bayerische Artenschutzgesetz Vorbildcharakter für ganz Deutschland.

Doch während sich Flierl überzeugt zeigt, dass mit dem vorgelegten Begleitgesetz alle Streitpunkte wie Walz- und Mährverbot oder der Biotopschutz ausgeräumt seien, sind neben Umweltschützern auch die Bauern weiterhin skeptisch. Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Walter Heidl, sagte: "Von Versöhnen würde ich an der Stelle nicht reden. Es ist ein erster Schritt." Er sei zwar froh, dass bei den Formulierungen über Details gerungen werde - mit dem Ergebnis sei aber aber noch nicht zufrieden.

Vor der Ausschusssitzung hatte Heidl bereits in einem Schreiben an die Mitglieder des Umweltausschusses appelliert, das Gesetzespaket nachzubessern: "Bitte denken Sie bei Ihrer Entscheidung an die praktischen Folgen nicht nur für den Artenschutz, sondern auch für die bayerischen Bauernfamilien."