Umweltschützer sammeln Unterschriften gegen "Grünten-Bergwelt"

Die Kritiker der geplanten "Grünten-Bergwelt" lassen nicht locker. Mittlerweile haben rund 5.000 Menschen auf dem Portal „change.org“ eine Online-Petition unterschrieben. Titel: "#rettetdengruenten: Der Wächter des Allgäus ist kein Rummelplatz!" Hinter der Unterschriftenaktion stehen drei Fridays-For-Future-Aktivisten, die sich als "Mara 17, Phil 18 und Lucia 19 Jahre alt, aus dem Allgäu" vorstellen.

Aktivisten fordern Stopp der "Grünten-Bergwelt"

Die Petition richtet sich an den Oberallgäuer Landrat Anton Klotz (CSU), der die Ausbaupläne der Unternehmerfamilie Hagenauer unterstützt. Klotz solle das Projekt "in keiner Form genehmigen", so die Initiatoren. Die Unterschriftensammlung ist allerdings rechtlich nicht bindend.

Die neuen Betreiber wollen rund 30 Millionen Euro in eine moderne Zehner-Kabinenbahn, einen Sechser-Sessellift sowie einen Schlepplift investieren. Die alten Liftanlagen sollen abgerissen werden. Außerdem ist geplant, die „Grünten-Bergwelt“ ganzjährig zu betreiben. Bisher laufen die Lifte nur im Winter. Darüber hinaus soll es im Sommer zusätzliche Angebote geben: zum Beispiel neue Wanderwege und eine "Walderlebnisbahn" – also eine Art Seilrutsche.

Kritiker befürchten Zerstörung von Landschaftsschutzgebieten

Die Kritiker befürchten, dass dadurch Biotope und Landschaftsschutzgebiete zerstört werden. Das Projekt würde nach ihrer Einschätzung dazu führen, dass zusätzliche Tagesgäste aus weit entfernten Städten mit dem Auto zum Grünten fahren. Nach Angaben des Investors könnten mit der neuen Gondelbahn bis zu 1.500 Gäste pro Stunde auf den Berg gebracht werden, der wegen seiner markanten Lage auch „Wächter des Allgäus“ genannt wird.

Nach Protesten von Naturschützern hatten die Betreiber schon vergangene Woche angekündigt, die geplante Trasse der "Walderlebnisbahn" auf eine Freifläche an einem Waldrand zu verlegen. Ursprünglich sollte sie durch eine besonders schützenswerte Schlucht führen, in der seltene Vogelarten leben. Die "Grünten-Bergwelt" hat aber auch Unterstützer - etwa Landrat Klotz.