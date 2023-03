Umweltschonend, aber unrentabel: Erdgastankstelle geschlossen

Erdgasautos fahren ist günstig und ökologisch. Umweltbewusste Autofahrer setzen vor allem auf Biomethan. Allerdings liegt dieser alternative Kraftstoff nicht unbedingt im Trend. Die Stadtwerke Passau haben ihre einzige Erdgastankstelle jetzt geschlossen. Dagegen regt sich Widerstand.

Tankstelle bringt "dickes Minus"

Laut eigener Aussage beschert die Tankstelle den Stadtwerken jährlich ein dickes Minus. Gut 200 Autofahrer, die hier regelmäßig Biomethan getankt haben, müssen jetzt weite Umwege - nach Pocking oder Hengersberg - in Kauf nehmen. Betroffene und Anhänger erdgasbetriebener Fahrzeuge sind sauer. Helgard Gillitzer zum Beispiel.

Erst vor wenigen Wochen hat sie sich einen neuen mit Biomethan betriebenen Pkw gekauft. Aus ökologischen Gründen und weil man günstiger fährt, sagt die Lehrerin, als sie noch einmal zum Tanken in Passau in die Regensburger Straße einbiegt: "Mich ärgert, dass hier zugemacht wird. Und das ohne Ankündigung." Richtig wehmütig ist ihr, als sie ein letztes Mal die Zapfpistole in die Tanköffnung steckt und auf den grünen Knopf drückt. Vor wenigen Wochen habe ihr ein Stadtwerkemitarbeiter noch versichert, dass die Tankstelle bleibe.