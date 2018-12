Umweltpreis für vierte Reinigungsstufe in Weißenburg

Das bayerische Pilotprojekt habe erstmalig in Deutschland eine Verfahrenskombination aus Ozonung und Aktivkohle als Reinigungsstufe installiert, heißt es in der Mitteilung des Kompetenzzentrums Umwelt. Die Weißenburger Anlage ist seit Oktober 2017 in Betrieb. In der vierten Reinigungsstufe fließt vorgereinigtes Abwasser in einen Ozonreaktor, der Medikamentenrückstände und Hormone aufbricht. Aktivkohlefilter entfernen die Reste dann aus dem Abwasser. Laut dem Umweltnetzwerk zeigen erste Ergebnisse, dass so mehr als 90 Prozent der gefährlichen Spurenstoffe eliminiert werden können.

"Offizielles Leitprojekt der KUMAS Umweltnetzwerks"

Neben der Abwasserbehandlung der kommunalen Kläranlage Weißenburg werden auch ein Projekt zur Elektromobilität der TU München und ein neues Verfahren zur Altpapieraufbereitung aus Schongau ausgezeichnet, so KUMAS. Der Titel "Offizielles Leitprojekt der KUMAS Umweltnetzwerks" wird inzwischen zum 20. Mal vergeben.