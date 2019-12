Umweltpreis für Streuobstwiesenprojekt und UmweltBank

Mit dem Umweltpreis der Bayerischen Landesstiftung werden hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes mit engem Bezug zu Bayern ausgezeichnet. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat den Umweltpreis, der insgesamt mit 30.000 Euro dotiert ist, am Morgen (19.12.19) bei einem Festakt in der Staatskanzlei in München verliehen.

Hilfe für Streuobstwiesen-Besitzer

Der Landschaftspflegeverband Weidenberg und Umgebung im Landkreis Bayreuth wird mit dem zweiten Preis für die Streuobst-Initiative "Apfel-Grips" ausgezeichnet. Die Wiesenbesitzer verpflichten sich, weder Spritzmittel noch Mineraldünger zu verwenden und die Mitgliedsgemeinden wie Speichendorf und Creußen erhalten Hilfe bei der Pflege der Ernte.

Finanzierung für Umweltprojekte

Der dritte Preis geht an die UmweltBank in Nürnberg. Die Bank hat laut eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren rund 23.000 Umweltprojekte finanziert. Der erste Preis geht an die Schenker Industrie- und Städtereinigungs GmbH mit Sitz im oberbayerischen Hohenkammer "für die hochwertige Wiederverwertung von Kunststoffen".

Neben dem Umweltpreis wurden auch der Kultur- und Sozialpreis verliehen. Auch diese Preise sind jeweils mit 30.000 Euro pro Sparte dotiert.