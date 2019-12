vor 14 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Umweltpreis für Hofer Strohschwein-Pioniere

Der Bund Naturschutz (BN) hat in Hof zum 30. Mal den Umweltpreis verliehen. Die Auszeichnung geht an einen früheren Amtstierarzt und an einen Metzger. Die beiden gelten als Pioniere auf dem Gebiet der Strohschwein-Haltung.