Umweltökonomin: Hohe Gaspreise sind hausgemachtes Problem

Kemfert kritisiert, dass in der Vergangenheit sowohl in Deutschland als auch in der Europa zu stark auf Erdgas gesetzt worden sei. Die Umweltökonomin spricht von einer "Überförderung" - dass eine Pipeline gebaut und Gaskraft-Wärmeanlagen stärker als Solarthermie-Anlagen gefördert würden, sei "hochproblematisch".

Die Pipeline sei gebaut und werde in Betrieb genommen, schätzt Florian von Brunn, Fraktionsvorsitzender und Parteichef der SPD in Bayern, die aktuelle Kontroverse ein. Kurzfristig sollen jetzt aber wegen hoher Kosten für Heizen und Tanken gerade ärmere Menschen unterstützt werden – etwa durch eine Anhebung des Wohngelds, des Mindestlohns oder der Pendlerpauschale, so der SPD-Politiker.