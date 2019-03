Umweltminister weist SPD-Vorwürfe zu Gift-Fischen zurück

Malachitgrün ist ein Farbstoff, der früher gerne in der Fischzucht als Medikament gegen Parasiten und Pilzbefall eingesetzt wurde. Doch das Mittel ist bereits seit vielen Jahren in der EU für den Einsatz bei der Lebensmittelproduktion verboten. Denn Malachitgrün steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Malachitgrün gilt als krebserregend

Die Behörden hielten die gefundenen Werte im Raum Freising aber für gesundheitlich unbedenklich und verzichteten darauf, den Fall öffentlich zu machen. Der Verbraucherexperte der SPD, Florian von Brunn, zieht den Vergleich zum Lebensmittelskandal rund um "Bayern-Ei". Vor allem, so von Brunn, sei die behördlichen Informationspraxis vergleichbar. Er wirft der Staatsregierung und den zuständigen Behörden vor "wie immer zuerst die Unternehmen, anstatt Verbraucher zu informieren."

Skandal wie Bayern-Ei?

Aus Sicht des SPD-Politikers stellt sich die Frage der Unbedenklichkeit bei Malachitgrün gar nicht, denn für Malachitgrün gilt bei Lebensmitteln EU-weit eine sogenannte "Nulltoleranz". Auch nur minimal belastete Fische dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden.

Umweltministerium sieht keine Gesundheitsgefahr

Im Umweltministerium weist man die Vorwürfe zurück. Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wähler betonte, dass es ihm grundsätzlich wichtig sei, "dass die zuständigen Behörden die Verbraucher informieren." Jedoch bestand, so Glauber, aktuell keine konkrete Gesundheitsgefahr. Glauber verwies außerdem auf die bundeseinheitlichen Regelungen zur Warnung der Öffentlichkeit, an die auch "wir in Bayern gebunden sind."