Umweltminister weiht Hochwasserschutz im Landkreis Günzburg ein

Der Damm in Balzhausen ist die erste Hochwasserschutzmaßnahme im Mindeltal, drei weitere folgen: in Burtenbach, in Thannhausen und in Burgau. Umweltminister Marcel Huber sprach bei der Einweihung von einer „enorm wichtigen Gemeinschaftsaufgabe, um möglichen Auswirkungen des Klimawandels vorzubeugen.“ Der Freistaat finanziert 63,5 Prozent der Hochwassermaßnahmen im Mindeltal, den Rest zahlen die Kommunen.

90 Millionen Euro für Hochwasserschutz im Mindeltal

Die gesamten Investitionen für den Hochwasserschutz im Mindeltal belaufen sich nach Angaben des Umweltministeriums auf über 90 Millionen Euro. Allein der Damm in Balzhausen hat 14 Millionen Euro gekostet. Er schützt die Bürger in Balzhausen und Ursberg.

Schwere Überschwemmungen im Mindeltal

In den vergangenen Jahrzehnten hatte es in der Region immer wieder Überschwemmungen gegeben. Das Mindeltal ist durch seine breite und flache Form schon bei kleineren Hochwassern in der Mindel und ihren Zubringern betroffen. In den Jahren 1999, 2002 und 2013 hatte der Fluss, bedingt durch Starkregen, schwere Schäden im gesamten Mindeltal verursacht.