Umweltminister schlägt Kompromiss für Umgehung um Höchstädt vor

Eine Umgehung könnte Höchstädt vom Durchgangsverkehr entlasten – doch seit langem wird darüber gestritten, ob und wie sie gebaut werden soll. Der jüngste Trassenvorschlag für die Ortsumgehung wäre durch das Wasserschutzgebiet verlaufen, aus dem die Stadt ihr Trinkwasser bezieht. Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hat jetzt einen Kompromissvorschlag gemacht, der am Abend im Stadtrat vorgestellt wurde.

Umgehungsstraße für Höchstädt könnte am Rand des Wasserschutzgebiets entstehen

Der Umweltminister schlägt vor, die Umgehungsstraße nicht mitten durchs Wasserschutzgebiet, sondern am Rand und damit näher an Höchstädt zu bauen. Die Stadt wäre damit in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, aber das Wasserschutzgebiet könnte weitestgehend erhalten bleiben. Zunächst muss nun ein hydrologisches Gutachten in Auftrag gegeben werden, dann soll ein neues Planfeststellungsverfahren gestartet werden.

Bürgermeister Maneth begrüßt Glaubers Vorschlag zur Umgehung

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth (FW) sieht den Vorschlag von Umweltminister Glauber als große Chance: Zum einen könnten die vom Durchgangsverkehr gequälten Anwohner endlich durch eine Ortsumgehung entlastet werden – zum anderen könnte man der Forderung der Naturschützer nach Schutz des Trinkwassers gerecht werden. Ziel ist es, innerhalb der nächsten zwölf Monate mit dem Planfeststellungsverfahren für die Umgehung zu beginnen.