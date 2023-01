Umweltminister: Rappenalpbach wird ab Frühjahr wiederhergestellt

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat die mutmaßlich illegalen Baggerarbeiten am geschützten Allgäuer Rappenalpbach als einen "Eingriff in die Natur" kritisiert, "der so nicht hinnehmbar ist". Die Arbeiten in diesem "Schutzgebiet der ganz besonderen Art" seien "ein Naturfrevel" und "kein Versehen" gewesen, betonte der Freie-Wähler-Politiker im Umweltausschuss des Bayerischen Landtags. Auch durch die Drohnen-Vermessung sei dokumentiert, "dass es sich um eine Ausbaggerung handelte und nicht um eine sogenannte Unterhaltsmaßnahme".

Das Umweltministerium werde alles daransetzen, den Bach wieder in seinen früheren Zustand zurückzuversetzen. Die Sanierung solle im Frühjahr beginnen - nach der Schneeschmelze, kündigte Glauber an. "Wir werden die Vertiefungen des Bachbettes rückgängig machen, wir werden auch die Kanalisierung aufheben." Das natürliche Wildflusssystem solle wieder geschaffen werden, "um am Ende diesen Naturraum wieder herzustellen".

Seltene Tiere und Pflanzen in Gefahr

Aus dem Gebirgsbach bei Oberstdorf hatten Bagger im vergangenen Herbst auf einer Länge von gut eineinhalb Kilometer einen Kanal gemacht. Seltene Tiere und Pflanzen sind nun in Gefahr, weil der Rappenalpbach sein wildes Bett verloren hat. Bayernweit bekannt wurde der Fall vor allem durch Berichterstattung des BR.

Im Zusammenhang mit den mutmaßlich illegalen Baggerarbeiten am Rappenalpbach waren zunächst Vorwürfe gegen die Alpgenossenschaft Rappenalpe erhoben worden. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt – wegen des Verdachts der Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete.Mitte Januar befasste sich dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München mit einem Eilantrag der Alpgenossenschaft. Eine Entscheidung in der Sache trafen die Richter nicht – sie warfen aber dem Landratsamt Oberallgäu unter anderem vor, in Sachen Rappenalpbach Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen unterlassen zu haben. Ein Klageverfahren am Verwaltungsgericht in Augsburg steht noch aus.

