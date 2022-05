Umweltminister Glauber zeichnet blühende Golfplätze aus

Zum Welttag der Bienen hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) den ersten Allianztag der bayerischen Blühpakt-Allianz auf einem Golfplatz in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) besucht.

Artenvielfalt auf dem Golfplatz

Er übergab unter anderem die Auszeichnung "Blühender Golfplatz" an sieben Clubs aus Bayern, etwa den Golfclub Zollmühle in Ellingen. Die prämierten Clubs hätten sich als "wahre Insektenparadiese" hervorgetan, so Glauber. Denn neben dem Spielfeld bestehe so ein Golfplatz zu einem großen Teil aus Freiflächen. Die könne man gut für den Artenschutz nutzen.

Auf dem Golfplatz Zollmühle in Ellingen hat die Betreiberfamilie zum Beispiel kleine und dann immer größere Insektenhotels aufgebaut, sagte Geschäftsführer Bernd Müller dem Bayerischen Rundfunk. Auch auf die Auswahl der Pflanzen legte der Club wert: Es sollten möglichst nur einheimische Pflanzen gesetzt werden, "damit die Wildbiene einen optimalen Standort" hat, so Müller.

Geldspritze für kommunale Blühflächen

Umweltminister Glauber überreichte außerdem noch Schecks an 13 mittelfränkische Bürgermeister, die beim Projekt "Starterkit – 100 blühende Kommunen" mitmachen. Dabei bekommen die teilnehmenden Gemeinden jeweils 5.000 Euro, um damit eine Fläche naturnah und insektenfreundlich zu gestalten. Mit dabei ist etwa Büchenbach im Landkreis Roth, die mit dem Geld eine Blühwiese gestalten wollen. Oder auch Egloffstein im Landkreis Forchheim, wo eine Streuobstwiese entstehen soll.

500.000 Euro Fördermittel

Dazu gibt es ein Praxishandbuch für die Bauhöfe, wie solche kommunalen Grünflächen bienenfreundlich gestaltet werden können. "Mit den Starterkits wollen wir die Städte, Märkte und Gemeinden bei der naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung ihrer Flächen mit heimischen Pflanzen tatkräftig unterstützen“, so Glauber. Insgesamt stehen für dieses Projekt 500.000 Euro zur Verfügung.

Allianz aus bienenfreundlichen Gruppierungen

Die Blühpakt-Allianz gibt es seit 2020 und sie besteht derzeit aus dem bayerischen Städte- und Gemeindetag, dem bayerischen Golfverband, dem Landesverband Bayerischer Imker und der evangelisch-lutherischen Kirche. Ziel ist es, die Artenvielfalt der Insekten in Bayern zu verbessern und wiederherzustellen.