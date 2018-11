Umweltminister Glauber will Ende des Coffee to Go-Bechers

Der neue bayerische Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern packt seine Weihnachtsgeschenke in Zeitungspapier ein und sammelt dafür das ganze Jahr über Artikel mit passenden Geschichten. In der Münchner Runde im BR Fernsehen erzählt er, wie er im Alltag versucht, Plastik zu vermeiden. Seine Tasche sei aus alten Lkw-Planen, also Upcycling, und er benutze einen wiederverwendbaren Kaffeebecher. Coffee to Go-Becher könne man aber nicht generell verbieten. "Weil der Verbraucher danach fragt", sei es besser, Anreize statt Verbote durch die Politik zu schaffen, so Glauber. Trotzdem steht für ihn fest:

"Der Coffee to Go-Becher ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir da ansetzen müssen, sodass der Coffee to Go Becher am Ende verschwindet. Und es wächst heute eine junge Generation heran, für die das selbstverständlich ist." Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister (FW)

Der Freistaat arbeite beispielsweise gerade an einer Partnerschaft mit den bayerischen Fußballstadien, so dass es dort in Zukunft keine Einwegbecher mehr geben soll.

Grünen-Chef Hartmann fordert "regelndes Eingreifen" der Politik

Dem Fraktionschef der Grünen im Landtag Ludwig Hartmann geht das nicht weit genug. Die bayerischen Christkindlmärkte seien ein gutes Beispiel dafür, dass die Politik noch mehr tun könne, als nur Anreize zu schaffen. Er erklärt, dass die Gemeinden in den meisten Fällen schlicht nur Stände zulassen, die wiederverwendbare Tassen für Glühwein und Punsch anbieten. Ein entsprechendes Eingreifen der Politik fordert Hartmann auch in Supermärkten und bei den Herstellern gegen die "Plastikflut" .

"Die Politik muss die Weichen anders stellen. Ich kann doch nicht sagen, die Verbraucher müssen es besser machen, aber die Hersteller dürfen herstellen, was sie wollen. (…) Die Politik muss regelnd eingreifen, wenn der Markt aus den Fugen kommt." Ludwig Hartmann, Bündnis90/Die Grünen

Große Verantwortung für den Verbraucher

Auch Nadine Schubert fordert in der Münchner Runde, die Verantwortung nicht auf den Verbraucher abzuwälzen, da dieser damit überfordert sei. Sie lebt seit 2013 mit ihrer Familie nahezu plastikfrei und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Bei ihr gibt es nicht nur wiederverwendbare Becher, sondern auch keine Gummibärchen oder Chips aus Plastiktüten. Es sei schwer, als Verbraucher umfassend Bescheid zu wissen.

"Es kann der Verbraucher nicht am Supermarktregal entscheiden, weil er nicht weiß, dass in einer Duschgelflasche 50 Prozent flüssiges Plastik drinstecken. Das kann der Verbraucher nicht. Da muss der Gesetzgeber eingreifen." Nadine Schubert

Ganz anders sieht es die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Sie sagt in der Münchner Runde, die Unternehmen seien bereits sensibilisiert. Ein Eingreifen der Politik durch detaillierte Verbote gehe zu weit, der Verbraucher könne selbst entscheiden.

"Es gibt wenig Grund, zu sagen, die Politik weiß es besser. (…) Ich glaube da verzettelt sich die Politik." Ursula Weidenfeld

Recyclingquote von Plastik erhöhen

Die jährlich wachsende Produktion von Plastikverpackungen und Produkten mit Mikroplastik ist das eine. Doch die Entsorgung von Plastik ist das andere. 37 Kilo Plastikmüll produziert jeder Deutsche pro Jahr, nur rund 40 Prozent davon werden recycelt. Umweltminister Glauber sagt dazu in der Münchner Runde: "Die Dänen haben 90 Prozent. Das muss unser Ziel sein." Das ab 2019 geltende Verpackungsgesetz setze dafür den richtigen Rahmen, es sieht bis zum Jahr 2022 eine Recyclingquote von 63 Prozent vor. Bayern sei auf diesem Gebiet Vorbild.

"In Bayern haben wir eine 70 Prozent Recyclingquote. In Deutschland ist Bayern die stärkste Industrie in der Abfallwirtschaft. Und ich sehe darin auch eine gewisse Chance, zu sagen: Bayerische Technologie müssen wir dafür nutzen, um Plastik zu reduzieren." Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister (FW)

Glauber sagt aber auch, dass die Kosten am Ende wieder auf den Verbraucher umgelegt würden. Ein weiteres Detail fügt Ludwig Hartmann von den Grünen hinzu: Recycling bedeutet nicht, dass ein Produkt tatsächlich wiederverwendet wird, sondern auch Verbrennung von Plastikmüll ist Recycling. Allerdings sei das immer noch besser, als wenn der Müll im Meer landet. Für Weihnachten hat Hartmann außer Zeitungspapier als Verpackung noch einen weiteren Tipp: Dinge verschenken, die eine lange Lebensdauer haben - das kann auch mal was Gebrauchtes sein.