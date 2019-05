Nach dem Rückbau der bayerischen Atomkraftwerke soll schwach- und mittelradioaktiver Atommüll im Endlager Schacht Konrad gelagert werden. Drei der fünf bayerischen Atommeiler werden derzeit rückgebaut. Hochradioaktiver Müll wie die Brennstäbe werden in Abklingbecken herunter gekühlt und in Zwischenlagern direkt auf dem Gelände der Atomkraftwerke gesichert. Schwach- und mittelradioaktiver Müll kommt ebenfalls in diese Zwischenlager an den Meilern, aber auch ins oberpfälzische Mitterteich, in die Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe.

Glauber: Bund soll seiner Verpflichtung nachkommen

Ab 2027 sollen die Zwischenlager aber so schnell wie möglich geräumt werden, fordert der Umweltminister. "Ich sehe den Bund ganz klar in der Verpflichtung, seiner Aufgabe nachzukommen und tatsächlich die Endlager, die mit Milliarden von Steuergeld gebaut sind, auch zu nutzen", so Glauber. Derzeit wird das Endlager des Bundes, der so genannte Schacht Konrad, im niedersächsischen Salzgitter vorbereitet. Im Jahr 2027 soll er fertig sein. "Wir nehmen den Bund in die Verpflichtung, 2027 soll er das Material an sich nehmen", macht Glauber Druck.

Rückbau wird streng überwacht

In Bayern werden derzeit Isar 1, Grafenrheinfeld und Block B in Gundremmingen rückgebaut. Dieser Prozess ist jeweils auf 15 bis 20 Jahre angelegt. Laut Umweltminister Glauber bleiben nur etwa fünf Prozent Material eines gesamten Atomkraftwerks dauerhaft radioaktiv verstrahlt. Die Atomkraftwerksbetreiber gehen sogar von nur 1 bis 1,5 Prozent aus, die endgelagert werden müssten. Das meiste Material wird "frei gemessen" und der Kreislaufwirtschaft zugefügt, also recycelt. Streng überwacht vom Landesamt für Umwelt werden alle Materialien, die das Gelände verlassen, auf ihre Kontamination hin untersucht und erst freigegeben, wenn sie unbedenklich sind. Zum Teil werden durch den Rückbau auch hochwertige Baustoffe gewonnen, so der Umweltminister, sie kommen dann in die Kreislaufwirtschaft. Bei diesem sogenannten "Freimessen" stehe aber die Fürsorge für die Bürger an oberster Stelle, so Glauber. Es müsse sauber zwischen belastetem und unbelastetem Material unterschieden werden. Deshalb gelte das Prinzip Sorgfalt vor Schnelligkeit und deshalb dauere der Rückbau eben auch einige Jahre an.

2022 endgültig Schluss mit Atomkraft in Bayern

Derzeit sind noch zwei der fünf Atomreaktoren in Bayern am Netz. Isar 2 bei Landshut soll Ende 2022 abgeschaltet werden, Block C in Gundremmingen soll bereits Ende 2021 vom Netz gehen. Der Reaktor Isar 1 wird seit 2017 rückgebaut. Nach Angaben des Betreibers Preussen Elektra wird der Rückbau aber erst Mitte der 2030-er Jahre von außen sichtbar sein. Im unterfränkischen Grafenrheinfeld wird seit April 2018 rückgebaut, bis etwa zum Jahr 2035. Der Abbau von Block B in Gundremmingen startete im März und soll bis 2040 dauern. Langfristig soll schwach- und mittelradioaktives Material aus den Atomkraftwerken in das Bundes-Endlager. Umweltminister Thorsten Glauber denkt deshalb auch nicht über eine Verlängerung des Zwischenlagers in Mitterteich nach. Es ist bis zum Jahr 2028 genehmigt. "Ich erwarte, dass der Bund 2027 fertig ist", sagt Glauber in Bezug auf das Endlager in Niedersachsen. Ein Bundesendlager für hochradioaktive Stoffe ist noch nicht gefunden.