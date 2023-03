Deutsche Umwelthilfe zieht Klimaklage gegen Freistaat zurück

Die Deutsche Umwelthilfe hat ihre Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen die Klimaschutzpolitik der Staatsregierung wieder zurückgezogen. Das teilte der Rechtsanwalt der Umwelthilfe (DUH), Remo Klinger, zum Ende einer mehrstündigen mündlichen Verhandlung mit. Die Vorsitzende Richterin Gerda Zimmerer stellte das Verfahren daraufhin ein.

Gericht äußerte Zweifel an Zulässigkeit

Klinger begründete die Zurückziehung der Klage mit der Rechtsauffassung des Gerichts. Tatsächlich waren in der mündlichen Verhandlung deutliche Zweifel der Richter erkennbar geworden, ob die Klage der Umwelthilfe rein rechtlich gesehen überhaupt zulässig ist.

Zweifel an der Zulässigkeit der Klage waren schon frühzeitig aufgetreten, der Verwaltungsgerichtshof hatte dieser Frage in der Verhandlung breiten Raum eingeräumt. Die Staatsregierung hatte die Zulässigkeit einer Klage von Anfang an bestritten, auch weil das Klimaschutzgesetz Klimaschutzgesetz eigens einen Artikel "Ausschluss der Klagbarkeit" enthält.

Umwelthilfe vermisste "wirksames" Klimaschutzprogramm

Bei der Klage ging es darum, dass die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die bayerischen Klimaschutz-Maßnahmen für unzureichend hält. Sie wollte die Staatsregierung deshalb gerichtlich verpflichten, ein "wirksames" Klimaschutzprogramm vorzulegen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett hätten statt eines solchen Klimaschutzprogramms lediglich "eine wahllose Aufzählung" vorgelegt, ohne auch nur den Anspruch zu haben, dass diese Maßnahmen zur Erreichung der eigenen Klimaschutzziele geeignet seien.

