Umwelthilfe versus Nürnberg: Vergleich im Streit um saubere Luft

Sowohl die Stadt Nürnberg als auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) teilten am Freitag mit, beide Parteien hätten sich im Prozess wegen zu hoher Stickstoffoxidwerte (NO2-Werte) in der Frankenmetropole auf einen Vergleich geeinigt. Das Maßnahmenpaket, zu dem sich die Stadt verpflichten will, soll schon am kommenden Mittwoch (26.10.22) vom Stadtrat abgesegnet werden.

Mehr Straßenbahnen und Radstraßen – höhere Parkgebühren

Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem vor, die Taktzeiten bei den Straßenbahnen und wichtigen Buslinien zu verdichten. Zum Berliner Platz, in den neuen Stadtteil Lichtenreuth und in der Minervastraße sollen neue Straßenbahnstrecken entstehen. Zudem beinhaltet es den Ausbau von Fahrradstraßen und Maßnahmen zu mehr Fußgängerfreundlichkeit in den Stadtteilen. Zudem sollen Parkgebühren erhöht und Erlaubnisse zum Parken auf Gehwegen an einigen Stellen überprüft werden.

Autoverkehr reduzieren, ÖPNV stärken

"Einig sind sich die Stadt Nürnberg und die DUH, dass die Stickstoffdioxidbelastung in Nürnberg reduziert und der Immissionsgrenzwert für NO2 im gesamten Stadtgebiet zukünftig eingehalten werden soll", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg. Mit dem Mobilitätsbeschluss im Januar 2021 und dem ÖPNV-Maßnahmenpaket vom Juli 2021 habe man bereits vereinbart, den Kfz-Verkehr in Nürnberg reduzieren zu wollen und dafür den ÖPNV, das Radfahren und das Zufußgehen in der Stadt attraktiver zu machen, erklärt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). König geht davon aus, dass durch diese Maßnahmen auch Sperrungen und Fahrverbote überflüssig werden.

Auslöser des Vergleichs: Klage der Deutschen Umwelthilfe

Hintergrund des Vergleichs ist eine Klage, die die Deutsche Umwelthilfe bereits im Juni 2019 gegen den Luftreinhalteplan der Stadt Nürnberg eingereicht hatte. Ein Grund war, dass an einer von mehreren Messstationen im Stadtgebiet – der an der Von-der-Tann-Straße – der Grenzwert für Stickstoffoxid nicht eingehalten wurde.

Ursprünglich richtete sich die Klage gegen den Freistaat Bayern, vertreten durch die Regierung von Mittelfranken. Mit Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetz wurde die Zuständigkeit für den Luftreinhalteplan aber zum 1. Juni 2021 auf die Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner übertragen. Somit wurde die Stadt Nürnberg zur Beklagten.

DUH zufrieden über Einigung mit Nürnberg und München

Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in diesen Verfahren vertritt, zeigt sich mit dem ausgehandelten Vergleich zufrieden: "Was jahrelang mit der bayerischen Landesregierung nicht möglich war, schaffen nun die Städte. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit erleben wir in Bayern konstruktive Vergleichsgespräche mit einer Stadt. Zunächst gelang dies in München, nun auch in Nürnberg. Es ist ein guter Vergleich, da er einerseits in der Lage ist, endlich das geltende Recht einzuhalten, andererseits aber der Stadt die Möglichkeit lässt, flexible Lösungen zu finden.“

Der Vergleich wird wirksam, wenn sowohl die Stadt als auch die DUH ihm schriftlich zustimmen. Damit verpflichten sich die Parteien auch, den Rechtsstreit gegenüber dem Gericht übereinstimmend für erledigt zu erklären und zu beenden.