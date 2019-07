Umwelthilfe fordert Böllerverbot: Reaktionen aus Ostbayern

Die Deutsche Umwelthilfe hat in 31 deutschen Städten ein Verbot privater Silvesterböllerei beantragt - als Maßnahme zur Luftreinhaltung. In Ostbayern sind Passau und Regensburg betroffen. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, forderte die Städte auf, den Beispielen von Berlin und München zu folgen, wo Verbote bereits angekündigt worden sind. In Passau und Regensburg reagiert man gelassen.

Passau will verschiedene Zonen

In Passau wurde ein Verbot für privates Feuerwerk schon besprochen. "Schon Anfang Juli wurde im Ordnungsausschuss die Beschlussvorlage diskutiert, privates Feuerwerkt in der Innenstadt zu verbieten. In diesem Fall aber aus Denkmalschutz- und Sicherheitsgründen." erklärt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Der Beschlussvorschlag liege jetzt bei den Parteien, die sich beraten, so die Sprecherin weiter. Möglicherweise kommt in Passau die Stadt den Forderungen der Umwelthilfe also in Teilen zuvor. Durch das Verbot von Pyrotechnik in der Innenstadt will die Stadt Passau vor allem die historischen Gebäude mit ihren Holzbauten schützen. Um privates Feuerwerk nicht komplett zu verbieten, sollten aber beliebte Bereiche wie die Untere Donaulände und die Fritz-Schäffer- Promenade ausgenommen werden.

Regensburg will "bunte Alternative" bieten

Obwohl die Deutsche Umwelthilfe auch für Regensburg ein Verbot privater Silvester-Feuerwerke fordert, plant die Stadt derzeit keine Beschränkungen. Wie eine Sprecherin dem BR auf Anfrage mitteilte, werde die Stadt aber aus Lärmschutz- und Umweltschutzgründen zum freiwilligen Verzicht auf das private Silvester-Feuerwerk aufrufen. Man appelliere damit an die Vernunft der Feiernden. Die Stadt werde allerdings eine "fröhliche und bunte Alternative" zum herkömmlichen Silvester-Feuerwerk anbieten, so die Sprecherin weiter. Wie diese Alternative genau aussieht, wollte die Sprecherin noch nicht sagen.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert für 31 Städte Böllerverbote oder Einschränkungen wegen der hohen Feinstaubbelastung in den Innenstädten.