Naturzerstörung im Artenvielfalts-Schutzgebiet bei Oberstdorf

Der Umweltskandal im Rappenalptal zieht weitere Kreise. Demnächst wird es laut der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) eine erneute Ortsbegehung geben. Diesmal mit dabei: Vertreter der Regierung von Schwaben und des Wasserwirtschaftsamtes. Die Landrätin betonte noch einmal, dass die Behörden nichts von der Begradigung des Rappenalpbaches wussten und das Landratsamt diesen in dieser Form niemals genehmigt hätte. Sie selber sei vor Ort "überrascht" gewesen.

Neben der Inspektion vor Ort würden auch verschiedene Gutachten auf den Weg gebracht. Sie sollen zum einen den aktuellen Schaden, zum anderen die Möglichkeiten des Rückbaus analysieren, also ob der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann. Das werde allerdings dauern, heißt es vom Landratsamt.

Das Wasser versickert im Boden

Dass Flora und Fauna auf dem ausgebauten Abschnitt des Rappenalpbaches für die nächsten 50 Jahre und länger unwiederbringlich zerstört wurden, davon ist Alfred Karle-Fendt vom Bund Naturschutz (BN) überzeugt. Der Artenschutz-Experte ist seit 35 Jahren für den BN tätig, so etwas habe er noch nicht erlebt, berichtet er. Die Baumaßnahme habe nicht nur seltene Insekten getötet. Weil die natürlich abgedichtete Bachsohle des Rappenalpbaches aufgerissen wurde, ist der Bach auf mehreren hundert Metern "einfach verschwunden". Das Wasser versickere im Boden. Ob und wann es den Bach wieder speist, sei nicht abzusehen.

Bund Naturschutz fordert Renaturierungsmaßnahmen

Für den Artenschutzexperten ist das Motiv der Grundbesitzer klar erkennbar: die zusätzlichen Flächen, die sich durch die Begradigung ergeben. Deshalb sei der zuvor breit schlängelnde Bach begradigt und der Aushub als Aufschüttmasse für neues Weideland planiert worden. Der Bund Naturschutz fordert nun unabhängige Gutachten ohne Einflussmöglichkeit der Grundbesitzer, eine strafrechtliche Aufarbeitung der zahlreichen Gesetzesverstöße und baldige Renaturierungsmaßnahmen.

Der Verband rechne außerdem damit, dass dieser "illegale Eingriff" in ein sogenanntes FFH Schutzgebiet - die höchst mögliche Schutzstufe - bei der Europäischen Kommission landen werde und die Bundesrepublik Deutschland unter Androhung von hohen, täglichen Strafzahlungen zu sofortigen Maßnahmen gezwungen werde.

Wasserwirtschaftsamt: "Erheblicher Schaden für die Umwelt"

Beim Wasserwirtschaftsamt in Kempten ist man "entsetzt" über den kanalisierten Wildbach im Rappenalptal. "Da wurde ein wertvoller Lebensraum zerstört", sagte der Leiter des Wasserwirtschaftsamts (WWA), Karl Schindele, und fügt hinzu: "Das ist ein erheblicher Schaden für die Umwelt." Das Wasserwirtschaftsamt sei vor zwei bis drei Wochen über die Baumaßnahmen am Rappenalpbach informiert worden. Seitdem liefen Gespräche mit dem Landratsamt Oberallgäu und der Regierung von Schwaben über das weitere Vorgehen. Ob und wie sich der Schaden beheben lasse, ist laut dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts noch unklar, denn: "Der Bach wurde massiv ausgebaggert."

Baggerarbeiten nicht genehmigt

Bisher habe sich das Wasser dort immer wieder neu seinen Weg gesucht, Kies abgelagert und so einen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten geschaffen. "Jetzt fließt der Bach in einer Rinne und die charakteristische Umlagerungsfläche ist zerstört", so der Amtsleiter. Mit dem Grundstückseigentümer – einer Alpgenossenschaft – seien die Behörden im Gespräch gewesen wegen kleinerer Maßnahmen zum Gewässerunterhalt etwas weiter oberhalb. "Aber nicht an der Stelle und in dem Umfang", sagte Schindele BR24..

Streng geschützter Lebensraum

Auf einer Länge von 1,6 Kilometern hat die ansässige Alpgenossenschaft nach Angaben des Landratsamts den geschützten Wildbach ausbaggern und kanalisieren lassen. Das betreffe Biotopflächen und einen geschützten Lebensraum. Laut dem Bund Naturschutz zählt der Bach zum Schutzgebiet "Allgäuer Hochalpen", einem kombinierten Vogelschutz- und FFH-Schutzgebiet. Das ist laut einer EU-Richtlinie von 2013 ein Gebiet, in dem natürliche Lebensräume sowie wild lebende Tiere und Pflanzen erhalten werden sollen. Außerdem sei der Bachlauf nach Paragraph 30 des Bundesnaturschutzgesetzes zu hundert Prozent als Biotop geschützt.

Die Alpgenossenschaft will sich nicht zu den Vorgängen äußern. Eine Stellungnahme der Baufirma, die die Arbeiten ausgeführt haben soll, steht noch aus.