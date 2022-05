Umweltfrevel? - BN will Westernstadt-Betreiber anzeigen

Pullman City in Eging am See im Landkreis Passau feiert dieses Jahr Jubiläum: 25 Jahre. Etwa 400.000 Gäste besuchen die Westernstadt jährlich, über 50.000 übernachten hier sogar. Doch jetzt gibt es Ärger. Der Bund Naturschutz kritisiert, dass es die Betreiber des Freizeitparks mit dem Umweltschutz nicht so genau nehmen.

BN spricht von "Riesensauerei"

Karl Haberzettl vom BN Passau berichtet von einem Umweltfrevel, nennt diesen eine "Riesensauerei". Ohne Genehmigung seien am Rande der Westernstadt Quellmoorgebiete in großem Stile aufgeschüttet und unwiederbringlich zerstört worden. "Das Material kommt wohl aus einem Gewerbegebiet in der Gemeinde“, vermutet Haberzettl. Weil die Aufschüttungen nicht gesichert gewesen seien, hätten Regenfälle eine braune sandige Brühe in Bäche geschwemmt. Eine Gefahr für die geschützte Flussperlmuschel und Fische in der nahen Kleinen Ohe, fürchten Naturschützer. Außerdem sei Wald gerodet worden. Haberzettl: "Unseres Wissens ist das ohne Genehmigung und unrechtmäßig geschehen. Wir werden bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten."

Genehmigungen im Nachhinein

Das Landratsamt bestätigte die Vorwürfe im Wesentlichen. Die "Geländemodellierungen" in Pullman City auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern und in einer Höhe von sechs Metern seien zunächst ohne Genehmigung erfolgt. Ebenso die Rodung von Waldflächen. Die Maßnahmen seien zwar nachträglich unter bestimmten Auflagen genehmigt worden, aber: "Die Arbeiten haben definitiv ohne Genehmigung begonnen. Als wir letztes Jahr im Mai einen Hinweis bekommen haben, sind wir sofort eingeschritten," erklärt Landratsamtssprecher Christoph Kölbl. Ein Bußgeldverfahren sei eingeleitet worden. Zudem habe das Forstamt wegen eines anderen von Pullman City abgeholzten Waldes Anzeige erstattet.

Westernstadt weist Vorwürfe zurück

Im Gespräch mit dem BR und in einer ausführlichen Stellungnahme rechtfertigt Pullman City die baulichen Maßnahmen. Es gehe um dringend notwendige Park- und Lagerflächen: "Wir brauchen das für unsere Zukunft", so Geschäftsführer Claus Six. Umweltschäden gebe es entgegen der Aussage des Bund Naturschutz nicht, Tierarten seien nicht bedroht. Auch könne von Waldrodung nicht die Rede sein. Es habe sich zum einen lediglich um "Gebüsch" gehandelt, zum anderen um zehn Fichten, die nach einem Hangrutsch entfernt werden mussten. Gegen den Bußgeldbescheid des Landratsamtes werde man Einspruch einlegen.

Wie es weitergeht? Die Arbeiten würden in den nächsten zwei Monaten mit baurechtlicher Genehmigung fertiggestellt und auf 700 Quadratmetern ein neuer Mischwald gepflanzt. Um Ausgleichsflächen habe man sich gekümmert. Six fügt hinzu: "Wir arbeiten sehr eng mit der Gemeinde und dem Landratsamt zusammen und sind transparent."

Versagen auf breiter Linie

Karl Haberzettl dagegen spricht von bewusstem Wegschauen durch Politiker und von Seiten der Gemeinde. Der Fall Pullman City sei schlichtweg ein "Versagen der Politik auf breiter Linie."