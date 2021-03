Umweltfreundlich und leise: Nürnberg testet Elektro-Müllauto

Der große Unterschied zu einem herkömmlichen Müllauto sind die beiden großen schwarzen Kästen am Fahrgestell. Hier sind die rund 2,8 Tonnen schweren Akkus für den Elektroantrieb untergebracht. Ansonsten entspricht das elektrische Müllfahrzeug, das die Stadt derzeit für vier Wochen testet, den herkömmlichen Autos der Nürnberger Müllabfuhr, sagt Nürnbergs Umweltreferentin Britta Walthelm (Grüne) bei dessen Vorstellung.

Bis zu 1.000 Mülltonnen pro Schicht

Mit einer Ladung seiner Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Akkus kann das Testfahrzeug eine komplette Tagestour durchhalten. Die Reichweite beim ständigen Stop-and-Go-Betrieb in der Stadt liegt bei gut hundert Kilometern. Wichtiger ist es aus Sicht der städtischen Abfallentsorger jedoch, dass eine komplette Neun-Stunden-Schicht ohne zwischenzeitliches Laden absolviert werden kann. Rund 900 bis 1.000 Mülltonnen werden dabei pro Schicht ausgeleert.

Leise und weniger Schadstoffe

Der dreiachsige Wagen kann rund zehn Tonnen Abfall aufnehmen. Damit entspricht seine Kapazität der eines herkömmlichen Müllfahrzeugs. Weil statt des Dieselmotors jedoch ein Elektroantrieb eingebaut ist, ist der Betrieb sauber und leise. Nach Angaben des Herstellers werden pro Betriebstag die Schadstoffe von rund 100 Litern Dieselkraftstoff eingespart, die sonst im Motor verbrannt werden würden. Die Elektrolaster werden mit Ökostrom "betankt".

Ersatz für 40 Fahrzeuge

Sollte sich das Elektro-Müllmobil bewähren, überlegt die Stadt Nürnberg nach den Worten von Umweltreferentin Walthelm, die bisherige Flotte von 40 Großfahrzeugen komplett auf E-Antrieb umzustellen. Das wäre allerdings ein finanzieller Kraftakt für die Stadt.

E-Müllauto kostet eine halbe Million Euro

Denn mit einem Preis von rund einer halben Million Euro ist das umweltfreundliche Müllauto in etwa doppelt so teuer wie ein herkömmliches Fahrzeug. Zwar gibt es für die Anschaffung auch Zuschüsse vom Bund, so Walthelm. Doch pro Fahrzeug muss die Stadt Nürnberg immer noch mit rund 150.000 Euro Mehrkosten rechnen.