Umweltbündnis fordert wirksames Klimaschutzgesetz in Bayern

Der Ort war bewusst gewählt: Mit Blick auf den Schneeferner auf dem Zugspitzplatt wollten die Organisatoren die Dringlichkeit beim Klimaschutz deutlich machen. Denn der Gletscher schrumpft rapide. Doch seine Reste blieben unter dem Neuschnee der vergangenen Tage verborgen.

Trotzdem wollte das Bündnis von Umweltverbänden und bayerischen Oppositionsparteien hier ein Zeichen setzen. "Wir haben es satt, dass Ministerpräsident Markus Söder diesen bayerischen Berg genutzt hat für Showgipfel, aber nicht handelt für einen konkreten Klimaschutz", sagt der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bayern, Richard Mergner. Neben seinem Verband sind unter anderem auch Teil des Bündnisses der Landesbund für Vogelschutz, die Gregor Louisoder Umweltstiftung, die Parents for Future, Scientists for Future sowie die Grünen, die ÖDP, die Linke und die Bayerische SPD.

Scientists for Future: Es muss jetzt gehandelt werden

Die Vertreterin von Scientists for Future, die Volkswirtin Manuela Troschke sprach in ihrem Statement von regelrechter Wut in ihr. Bisher hätten sie und ihre Wissenschaftskolleginnen und Kollegen sich noch zurückgehalten und nur gemahnt. Doch jetzt erlaube es die Situation nicht mehr, länger zu warten. Es müsse jetzt sofort gehandelt werden, sagt die Wissenschaftlerin. Die Einhaltung der Pariser Klimaziele habe oberste Priorität.

Zentrale Forderung: wirksames Klimaschutzgesetz

Außergewöhnlich findet es der Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, dass sich wenige Wochen vor einer Bundestagswahl ein so breites Bündnis auf zehn konkrete Forderungen zum Klimaschutz verständigt hat.

In seinen Forderungen geht es dem Bündnis vor allem um ein überarbeitetes und wirksames bayerisches Klimaschutzgesetz, das die Pariser Klimaziele auch einhalten kann.

Klimabudget für Bayern

Laut dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz, Richard Mergner, braucht Bayern ein klares Klimabudget, aus dem hervorgeht, wie viel Treibhausgase noch emittiert werden dürfen. Das müsse dann für alle Ministerien und deren Handeln gelten. "Damit wir Klimaneutralität bis 2035 auch erreichen können und nicht nur davon reden", sagte Mergner.

Bündnis: 10h-Regel größte Bremse für erneuerbare Energien

Besonders wichtig ist den Beteiligten der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die 10h-Regel, nach der Windräder nur in einem Abstand vom zehnfachen ihrer Höhe zu Siedlungen gebaut werden dürfen, ist für das Bündnis dabei die größte Bremse. Aus Sicht des Bündnisses sollte sie dringend abgeschafft werden. Außerdem brauche es Vorrangflächen für die Windkraft. Weitere Forderungen in dem Papier sind eine massive Förderung von Wärmedämmung bei Gebäuden, mehr Schutz für Wälder und Moorflächen sowie mehr Bürgerbeteiligung beim Klimaschutz.