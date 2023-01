Umweltbildungszentrum Schmuttertal nun "staatlich anerkannt"

In einer alten Mühle, direkt an der Schmutter bei Diedorf, dreht sich alles um das Thema Wasser. Im Umweltzentrum Schmuttertal können Schülerinnen und Schüler viele Dinge rund um das Thema Wasser erleben und selber erforschen. 200 Jahre lang war das Anwesen ein landwirtschaftlicher Betrieb, auf dem großen Hof finden immer wieder Jahreszeitenfeste, eine Saatgutbörse oder die Sonnwendfeier statt. Seit 10 Jahren gehört die ehemalige Mahlmühle dem Markt Diedorf.

Gütesiegel für hervorragende Bildung

Belohnt wurde die Arbeit des Umweltzentrums jetzt mit dem Gütesiegel für hervorragende Bildung. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) griff am Nachmittag selbst zum Schraubenzieher, um das Schild mit der Aufschrift "Staatlich anerkannte Umweltstation" gemeinsam mit Mitarbeitern der Einrichtung am Eingang zu montieren. Mit dem neuen Zentrum im Schmuttertal gibt es nun 63 davon im Freistaat.

Finanzielle Förderung für Umweltzentrum Schmuttertal

Vor Ort sagte Glauber, das Umweltzentrum als Bildungsstätte solle die kommenden Generationen für den Umweltschutz begeistern. Das Umweltzentrum Diedorf ist die siebte staatlich anerkannte Umweltstation in Schwaben und profitiert damit vom Förderbudget des Umweltministeriums. Die Station bekomme wie die meisten Umweltzentren in Bayern eine Grundförderung von 30.000 Euro. Dazu könnten Förderungen für einzelne Projekte beantragt werden, so dass es pro Jahr bis zu 65.000 Euro an Fördergeldern gebe, sagte Glauber dem BR.

Platz für Experimente und praktisches Wissen

Anna Röder, die Leiterin des Umweltzentrums, betonte die gute Lage an der Schmutter. Hier fließe der Fluss noch relativ naturnah in vielen Schlaufen durch die Landschaft. Es gibt eine Grundwassermessstelle, an der zum Beispiel Schülerinnen und Schüler ganz praktisch etwas über das Grundwasser lernen. Im Experimentierraum des Zentrums kann das Wasser ganz genau untersucht werden, am Mikroskop können zum Beispiel kleinste Lebewesen und Partikel entdeckt werden. Das Umweltzentrum macht darüber hinaus Angebote für alle Altersklassen, für Kita-Kinder genauso wie für Erwachsene. Schulabgänger können hier auch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren.