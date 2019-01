Umweltausschuss lehnt Feinstaubmessungen am Flughafen München ab

Ultrafeinstaub kann von der Lunge in die Blutbahn gelangen und sich im Körper verteilen. Ob das gefährlich ist, kommt sehr drauf an, welche Partikel genau in der Luft sind. Die Landtagsfraktion der Grünen fordert deshalb Messungen, welche Partikel am Flughafen München vorhanden sind und wie hoch die Belastung ist.

"Wir wollten keine Panikmache betreiben, sondern Fakten präsentieren aufgrund derer man hinterher feststellen kann: Ist hier eine Gefährdung der Menschen vorhanden oder nicht?" erklärte Christian Hierneis von den Grünen.

Freie Wähler wollen "besseren Antrag" vorlegen

Einen ähnlichen Antrag haben die Freien Wähler vor einem Jahr im Umweltausschuss gestellt, als sie noch nicht an der Regierung beteiligt waren. Den Antrag der Grünen lehnen sie jetzt ab. "Weil wir einen besseren Antrag nachschieben werden, der wesentlich intensiver auf die Thematik eingeht und das Umland mit der richtigen Gewichtung mit draufbringt", sagte Benno Zierer von den Freien Wählern. Statt nur am Flughafen wollen die Freien Wähler auch im Umland messen.

Der Antrag der Grünen wurde mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, FDP und AfD abgelehnt. SPD und Grüne stimmten dafür.