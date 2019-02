Landtag: Mögliche gepanschte Wurst beschäftigt Umweltausschuss

Mit gepanschten Wurstwaren beschäftigt sich heute der Umweltausschuss des Landtags. Hintergrund ist ein Fernsehbeitrag über einen Metzger, der in einem Versuch "Fleisch" herstellte in dem der echte Fleischanteil keine zehn Prozent betrug, der Rest bestand überwiegend aus Wasser und Separatorenfleisch von Geflügel. Dieses stellt lebensmittelrechtlich kein Muskelfleisch dar. Seit dem BSE-Skandal darf Separatorenfleisch von Rindern nicht verwendet und hergestellt werden, nur noch von Geflügel.

Gepanschte Wurst bekommt DLG-Auszeichnung

Die so gepanschte Wurst wurde sogar von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) mit Silber prämiert.

Die SPD will nun wissen, wie die Qualität von Wurstwaren in Bayern sichergestellt wird. Rechtlich ist das klar geregelt: Separatorenfleisch in Lebensmitteln muss immer gekennzeichnet werden, und das gut sichtbar in unmittelbarer Nähe zum Produktnamen und die Schrift muss mindestens dreiviertel so groß sein wie der Produktname.

Separatorenfleisch von Geflügel

In Bayern gibt es offenbar nur einen Betrieb, der zugelassen ist, Separatorenfleisch von Geflügel herzustellen. Rund vier tausend Tonnen wurden davon im vergangenen Jahr produziert.