Umweltaktivisten klettern auf Bäume im Würzburger Ringpark

Schon seit Wochen toben rund um den Dannenröder Forst Proteste. Teile des hessischen Mischwaldes sollen für den Ausbau der Autobahn 49 weichen. Darauf wollen mehrere Würzburger Umweltgruppen aufmerksam machen. Im Ringpark hinter der Würzburger Residenz haben sie sich deshalb zu einer Protestaktion versammelt. Ähnlich wie die Protestierenden im Dannenröder Forst haben auch die Würzburger Aktivisten dafür Bäume erklommen.

Aktion für Erhalt des Dannenröder Forstes

Etwa 15 bis 20 Personen haben sich dafür im Würzburger Ringpark versammelt. Sie haben an Bäumen Transparente befestigt. "Danni bleibt", steht zum Beispiel darauf, kurz für Dannenröder Forst. Ähnlich wie in der Vergangenheit der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen, wurde auch der hessische Wald von Umweltaktivisten besetzt. Im Herbst begann die Polizei mit der Räumung des Forstes. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Beamten und Besetzern.

Solidarität mit Umweltaktivisten in Hessen

Mit der Aktion wollen die Würzburger Protestierenden nach eigenen Angaben Solidarität mit den Umweltaktivisten in Mittelhessen bekunden. Nach Angaben der Würzburger Aktivisten handelt es sich bei ihrem Protest um eine Aktion mehrerer Gruppen und Organisationen. Beteiligt seien unter anderem die Ortsgruppen von "Fridays for Future", "Wald statt Asphalt" und "Ende Gelände".

Vor Ort erklärte eine Aktivistin, es sei ihnen wichtig, noch mehr Menschen für ihr Anliegen zu sensibilisieren. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es unverständlich, wenn Waldflächen gerodet werden.

Aktivisten wollen Bäume im Ringpark wieder räumen

In etwa vier bis fünf Metern Höhe haben einige der Teilnehmer auch Hängematten befestigt. Nach Angaben der Aktivisten wurde die Aktion im Vorfeld nicht angemeldet. Am späten Samstagnachmittag würden sie die Bäume im Ringpark jedoch wieder räumen wollen.