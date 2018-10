Umwelt-Verbände: "Bayern braucht mehr Bio"

Bund Naturschutz, die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern und Vertreter der Bio-Lebensmitte-Branche sind sich einig: Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass den Menschen in Bayern nachhaltiges Wirtschaften sowie Umwelt- und Tierschutz am Herzen liegen. Nun sei es an der neuen Staatsregierung, darauf entsprechend zu reagieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung:

"Der neue bayerische Landtag und die Staatsregierung werden gut daran tun, diese Zeichen zu erkennen und tatsächlich der Ökologie in allen Bereichen Vorrang einzuräumen. Das ist für uns die Konsequenz aus dem Wahlausgang vom vorletzten Sonntag." Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern

Bio-Landbau ausbauen

Rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Bayern wird bereits ökologisch bewirtschaftet, doch auf diesem Status Quo dürfe man sich nicht ausruhen, fordert Josef Wetzstein, Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ).

Vielmehr müsse es Ziel der Politik sein, in der neuen Legislaturperiode "diese Zahlen zu verdoppeln". Denn der Ökolandbau biete die passenden Antworten auf Herausforderungen wie Klimawandel, Gewässerschutz und Verlust der Artenvielfalt.

Zudem wollen immer mehr Verbraucher in Bayern heimische Bioprodukte kaufen. Und immer mehr Landwirte seien bereit, auf Bio-Produktion umzustellen. Dazu brauche es laut Wetzstein entsprechende Rahmenbedingungen, etwa die Einführung eines Pflichtfachs Öko-Landbau an allen Landwirtschaftsschulen und den Ausbau der Ökomodellregionen.

Mehr Gewicht für Umweltthemen bei Koalitionsverhandlungen

Auch bei der Verwaltung müsse das spürbar werden: Nach dem Willen von Bund Naturschutz und LVÖ sollte es im künftigen Landwirtschaftsministerium eine eigene Abteilung für den ökologischen Landbau geben.

Auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) appelliert an die Vertreter von CSU und Freien Wählern, bei den laufenden Koalitionsverhandlungen dem Thema Natur- und Umweltschutz mehr Gewicht zu geben.

"Die Rücknahme der Alpenplanänderung, die Ausweisung nutzungsfreier Großschutzgebiete und die Anpassung der Agrarumweltmaßnahmen wären ein starkes Signal, dass die Parteien nicht nur den Wunsch der Bevölkerung nach mehr Naturschutz erkannt haben, sondern sich auch ernsthaft für den Erhalt der einzigartigen Landschaft und Natur in Bayern einsetzen wollen." Norbert Schäffer, LBV-Vorsitzender

Ministerpräsident Markus Söder hatte zuvor angekündigt, nach dem Wahlerfolg der Grünen solle im neuen schwarz-orangen Bündnis ein "ganz deutlicher Akzent" im Bereich Umwelt- und Naturschutz gesetzt werden.