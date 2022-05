Umwelt schützen und erklären: Nürnberg sucht Naturschutzwächter

Nanette Lehner ist seit fast vierzig Jahren Naturschutzwächterin. Jeden Tag läuft sie ihre Runde am Alten Kanal im Eibacher Forst in der Nähe des Nürnberger Hafens. Gerade ist Brutzeit, deshalb ist es besonders wichtig, dass Hunde immer in Rufweite ihrer Herrchen und Frauchen bleiben oder angeleint laufen. Nanette Lehner sucht das Gespräch mit den Hundebesitzern und informiert über Bodenbrüter, die durch freilaufende Hunde aufgescheucht werden.

Zum Artikel Naturschutzwacht: Freund und Helfer des Biotops

Naturschutzwächterin hat Freude an der Natur

Seit fast vierzig Jahren arbeitet die gelernte Forstsachverständige als Naturschutzwächterin. In ihrem Gebiet kennt sie jeden Zentimeter. Heute entdeckt Nanette Lehner eine neue Ameisenkolonie. Zigtausende Waldameisen bauen ihre neue Behausung direkt neben dem Wanderweg. "Da geht einem das Herz auf", sagt die passionierte Naturschützerin. Das geht aber nicht jedem so. Nanette Lehner ärgert sich jedes Mal, wenn Ameisenbauten mutwillig zerstört werden.

Appell: Natur nicht zerstören

Gleich neben der Ameisenkolonie liegt eine achtlos weggeworfene blaue FFP-Maske. Über 400 Jahre wird das Material brauchen, bis es sich aufgelöst hat, erzählt die Naturschutzwächterin. Das Wissen über die Natur hat in der Bevölkerung abgenommen, deshalb sind Naturschutzwächter wichtig. Weggeworfener Müll, zertrampelte Blumen, Mountainbiker, die nicht auf den Wegen fahren – Nanette Lehner spricht mit den Umweltsündern, wenn sie sie sieht. Die meisten Wanderer und Mountainbiker reagieren einsichtig. Manchen werden aber aggressiv, das ist dann nicht so schön, erzählt die Naturschutzwächterin.

40 Jahre ehrenamtlicher Naturschutz in Nürnberg

Nanette Lehner ist eine der 14 Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter in der stadtnahen Natur. Für die Nürnberger Umweltreferentin Britta Walthelm sind diese Ehrenamtlichen äußerst wichtig. Sie vermitteln Umweltschutz direkt vor Ort. Die erste Naturschutzwacht wurde 1977 im Landkreis München ins Leben gerufen. In Nürnberg arbeiten die ehrenamtlichen Naturschützer seit 1983 im gesamten Stadtgebiet.

Bewerber für das Pegnitztal-Ost gesucht

Gerade sucht die Stadt sechs neue ehrenamtliche Naturschutzwächter, unter anderem für das Pegnitztal-Ost. Bewerberinnen und Bewerber müssen gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringen und Freude daran, ihr Wissen zu vermitteln. Für ihre Arbeit absolvieren die angehenden Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter eine zweiwöchige Ausbildung. Nach der Prüfung bekommen sie ein Abzeichen und einen Dienstausweis, an dem sie beim Rundgang durch ihr Revier erkennbar sind.