Umweltaktivist Jaenicke fordert radikales Umdenken

Seit 40 Jahren sei er Vegetarier und noch nicht vom Knochen gefallen. Früher habe es auch nur sonntags einen Braten gegeben und unter der Woche kein Fleisch. Jetzt würden viel zu viele Menschen drei Mal pro Tag Billigfleisch vom Discounter konsumieren. Der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke fordert ein radikales Umdenken auf allen Ebenen. Das machte er in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" deutlich, in der er unter anderem mit Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) diskutierte.

Jaenicke kritisiert Massentierhaltung scharf

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Hannes Jaenicke mit Tieren, zahlreiche Dokumentationen hat er dazu gedreht. In seinem neuesten Film geht um die Schweine. Das seien witzige, hochintelligente Tiere, die Auslauf bräuchten.

"Deutschland ist der billigste Schweinefleischproduzent Europas. Das ist eine permanente Tierquälerei. Und das kann auch kein gesundes Produkt sein. In Deutschland reicht es schon, das Fenster aufzumachen, dann ist es schon Freilandhaltung. Und die Landwirte sind eigentlich die Gelackmeierten." Hannes Jaenicke

Wenn jemand einen kleinen Betrieb mit 500 Sauen habe und für jede Sau, die er hochzieht, sechs Euro bekomme, dann sei das weniger als eine Schachtel Zigaretten koste, so Jaenicke. "Das kann nicht sein."

Deutschland bricht nach Ansicht Jaenickes mit einer "unglaublichen" Konsequenz Tierschutzgesetze, sagt Jaenicke. Für ihn ist die Massentierhaltung Tierquälerei – deswegen müsse es zu einem radikalen Umdenken und einer anderen Haltung kommen.

Kaniber setzt auf Tierwohlprämien

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sagte am Sonntags-Stammtisch, in Sachen Tierwohl hätte sich nun Bayern selbst auf den Weg gemacht: Konkret will Kaniber in Kürze ein eigenes Tierwohlprogramm vorstellen. Bayern würde dann Prämien zahlen, wenn beispielsweise mehr Licht und Platz in der Zucht-Sauenhaltung und Ferkelaufzucht zur Verfügung gestellt wird.

Hier müsse sich nun auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bewegen. Prinzipiell sei es wichtig, so Kaniber, dass es bei all den Veränderungsprozessen Planungssicherheit für die Landwirte gebe. Bayern gehe den Weg, dass es seine Landwirte unterstütze.

Frage der Subventionspolitik

Jaenicke forderte in der Sendung auch ein Umdenken in der Subventionspolitik: Im Moment werde nach Größe und Masse subventioniert. Ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb, der Freilandhaltung mit Bioprodukten betreibe, kriege viel weniger Subventionen als die großen. "Die EU subventioniert ja immer nach Fläche. Das muss komplett umgedreht werden."

Auch Landwirtschaftsministerin Kaniber wünscht sich mehr Geld für die kleinstrukturierte, bäuerliche Landwirtschaft: "Ich habe immer sehr dafür gekämpft, dass gerade die kleinen Betriebe mehr Geld kriegen." Hier würden auf Agrarministerkonferenzen oft ausgerechnet die Grünen bremsen.